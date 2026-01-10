«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду: дубль Кузнецова и гол Сучкова

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

10 января «Салават Юлаев» выиграл у «Барыса» на «Уфа-Арене». Команда Виктора Козлова набрала два очка, решив исход встречи в третьем периоде.

Счет в матче был открыт на первой минуте игры. На отметке 01:00 нападающий Егор Сучков забросил шайбу после передач Евгения Кузнецова и Александра Жаровского — 1:0. Уфимцы сохраняли минимальное преимущество до середины следующего игрового отрезка.

Во втором периоде гостям удалось выровнять положение. На 27-й минуте (26:43) форвард «Барыса» Динмухамед Кайыржан поразил ворота хозяев, воспользовавшись ассистами Алихана Асетова и Дмитрия Бреуса — 1:1.

Исход матча определился в заключительной двадцатиминутке. На 46-й минуте Евгений Кузнецов вывел «Салават Юлаев» вперед, реализовав численное преимущество. Спустя восемь минут, на 54-й минуте встречи, Кузнецов оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.

Эта победа стала для уфимского клуба второй подряд в домашней серии. Ранее, 8 января, команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1. «Барыс», напротив, потерпел третье поражение кряду в регулярном чемпионате.

В составе уфимцев продолжает закрепляться нападающий Владимир Бутузов. 3 января клуб объявил о подписании с ним полноценного контракта до конца сезона 2025/26. Ранее игрок находился в команде на пробном соглашении после перехода из «Сибири».

Также результативными действиями снова отметился 18-летний Александр Жаровский, записавший на свой счет результативную передачу. Руководство клуба в лице Рината Баширова ранее подтверждало, что не будет препятствовать возможному отъезду игрока в Северную Америку, если такое решение будет принято.