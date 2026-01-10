0
1 час
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду: дубль Кузнецова и гол Сучкова

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

10 января «Салават Юлаев» выиграл у «Барыса» на «Уфа-Арене». Команда Виктора Козлова набрала два очка, решив исход встречи в третьем периоде.

Счет в матче был открыт на первой минуте игры. На отметке 01:00 нападающий Егор Сучков забросил шайбу после передач Евгения Кузнецова и Александра Жаровского — 1:0. Уфимцы сохраняли минимальное преимущество до середины следующего игрового отрезка.

Во втором периоде гостям удалось выровнять положение. На 27-й минуте (26:43) форвард «Барыса» Динмухамед Кайыржан поразил ворота хозяев, воспользовавшись ассистами Алихана Асетова и Дмитрия Бреуса — 1:1.

Исход матча определился в заключительной двадцатиминутке. На 46-й минуте Евгений Кузнецов вывел «Салават Юлаев» вперед, реализовав численное преимущество. Спустя восемь минут, на 54-й минуте встречи, Кузнецов оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.

Эта победа стала для уфимского клуба второй подряд в домашней серии. Ранее, 8 января, команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1. «Барыс», напротив, потерпел третье поражение кряду в регулярном чемпионате.

В составе уфимцев продолжает закрепляться нападающий Владимир Бутузов. 3 января клуб объявил о подписании с ним полноценного контракта до конца сезона 2025/26. Ранее игрок находился в команде на пробном соглашении после перехода из «Сибири».

Также результативными действиями снова отметился 18-летний Александр Жаровский, записавший на свой счет результативную передачу. Руководство клуба в лице Рината Баширова ранее подтверждало, что не будет препятствовать возможному отъезду игрока в Северную Америку, если такое решение будет принято.

Похожие записи
0
08.01.2026
Спорт

Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

виктор козлов
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
0
08.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
0
06.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

Антон Берлев
«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.
0
05.01.2026
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

никита зоркин
5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
0
05.01.2026
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

виктор козлов
Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
0
05.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
Уфимский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата. Решающую роль сыграл защитник Никита Зоркин, забивший два гола. Встреча завершилась со счетом 2:1.
0
05.01.2026
Спорт

Евгений Кузнецов официально перешел в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева». Уфимский клуб забрал нападающего с драфта отказов, действующий контракт хоккеиста сохраняется.
0
04.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с экс-нападающим «Сибири» Бутузовым

Владимир Бутузов
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально заключил полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым до конца сезона 2025/26.
