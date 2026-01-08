«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.

Матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе завершился победой хозяев площадки, сообщает «Чемпионат». Команда Виктора Козлова обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1, заработав два очка в турнирную таблицу.

Счет в матче был открыт на девятой минуте первого периода. Защитник уфимцев Сергей Варлов успешно сыграл на добивании после броска партнера по команде Артёма Горшкова. Эта шайба стала для игрока обороны первой в текущем сезоне.

Во второй половине стартового отрезка преимущество хозяев увеличил Артём Горшков. Результативную передачу ему отдал Евгений Кузнецов, проводивший свой первый матч в составе «Салавата Юлаева» после перехода. Таким образом, нападающий набрал очки в дебютной встрече.

До перерыва уфимская команда забросила третью шайбу при игре в большинстве. Отличился нападающий Джек Родуолд, которому ассистировали Ремпал и Стюарт. Гости сумели забить ответный гол усилиями Кёртиса Волка, однако арбитры отменили взятие ворот из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Во втором периоде «Автомобилист» сократил отставание благодаря точному броску Романа Горбунова. В третьем периоде окончательный счет установил Александр Жаровский, реализовавший численное преимущество с передачи Евгения Кузнецова.

Для команды из Екатеринбурга это поражение стало третьим подряд в регулярном чемпионате. Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на домашней арене 10 января против «Барыса» из Астаны.

Ранее, 5 января, уфимский клуб одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:1. В той встрече защитник Никита Зоркин забросил две шайбы, оформив первый дубль в своей карьере в КХЛ. Команда продолжает домашнюю серию игр.

Также стало известно о кадровых изменениях в составе уфимцев. Руководство клуба подписало полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, который ранее находился в команде на пробном соглашении. Договор с хоккеистом рассчитан до конца сезона 2025/2026.