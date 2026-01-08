0
19 минут
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе завершился победой хозяев площадки, сообщает «Чемпионат». Команда Виктора Козлова обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1, заработав два очка в турнирную таблицу.

Счет в матче был открыт на девятой минуте первого периода. Защитник уфимцев Сергей Варлов успешно сыграл на добивании после броска партнера по команде Артёма Горшкова. Эта шайба стала для игрока обороны первой в текущем сезоне.

Во второй половине стартового отрезка преимущество хозяев увеличил Артём Горшков. Результативную передачу ему отдал Евгений Кузнецов, проводивший свой первый матч в составе «Салавата Юлаева» после перехода. Таким образом, нападающий набрал очки в дебютной встрече.

До перерыва уфимская команда забросила третью шайбу при игре в большинстве. Отличился нападающий Джек Родуолд, которому ассистировали Ремпал и Стюарт. Гости сумели забить ответный гол усилиями Кёртиса Волка, однако арбитры отменили взятие ворот из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Во втором периоде «Автомобилист» сократил отставание благодаря точному броску Романа Горбунова. В третьем периоде окончательный счет установил Александр Жаровский, реализовавший численное преимущество с передачи Евгения Кузнецова.

Для команды из Екатеринбурга это поражение стало третьим подряд в регулярном чемпионате. Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на домашней арене 10 января против «Барыса» из Астаны.

Ранее, 5 января, уфимский клуб одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:1. В той встрече защитник Никита Зоркин забросил две шайбы, оформив первый дубль в своей карьере в КХЛ. Команда продолжает домашнюю серию игр.

Также стало известно о кадровых изменениях в составе уфимцев. Руководство клуба подписало полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, который ранее находился в команде на пробном соглашении. Договор с хоккеистом рассчитан до конца сезона 2025/2026.

Похожие записи
0
06.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

Антон Берлев
«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.
0
05.01.2026
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

никита зоркин
5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
0
05.01.2026
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

виктор козлов
Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
0
05.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
Уфимский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата. Решающую роль сыграл защитник Никита Зоркин, забивший два гола. Встреча завершилась со счетом 2:1.
0
05.01.2026
Спорт

Евгений Кузнецов официально перешел в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева». Уфимский клуб забрал нападающего с драфта отказов, действующий контракт хоккеиста сохраняется.
0
04.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с экс-нападающим «Сибири» Бутузовым

Владимир Бутузов
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально заключил полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым до конца сезона 2025/26.
0
03.01.2026
Спорт

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Клуб официально инициировал процедуру перехода, забрав хоккеиста из списка отказов.
0
30.12.2025
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата Юлаева» с минским «Динамо»: «Бились до конца»

виктор козлов
Уфимский клуб уступил дома соперникам из Минска со счетом 2:3, но заработал одно очко. Главный тренер Виктор Козлов раскритиковал команду за провал во втором периоде, сравнив игру в обороне с «подставкой» в бильярде.
