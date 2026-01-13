0
2 часа
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в Омске со счётом 4:3

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в гостевой встрече победили омский «Авангард» со счётом 4:3. Девин Броссо набрал 100-е очко в КХЛ.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

13 января уфимский «Салават Юлаев» победил «Авангард» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «G-Drive Арене» завершилась со счётом 4:3. Уфимцы взяли реванш за сентябрьское поражение и начали выездную серию с победы.

Содержание
  1. Ход матча
  2. Первый период: 1:0
  3. Второй период: 3:1
  4. Третий период: 4:3
  5. Ключевые показатели

Ход матча

Игра прошла с преимуществом гостей в первых двух периодах. «Салават Юлаев» вёл в счёте большую часть времени, несмотря на попытки «Авангарда» отыграться в концовке.

Первый период: 1:0

Счёт открыл защитник Ярослав Цулыгин. На шестой минуте команды играли в формате «4 на 4», Цулыгин подключился к атаке и забросил шайбу. Вратарь уфимцев Семён Вязовой отразил все броски соперника. В конце периода уфимцы вышли «3 в 1», но не реализовали момент.

Второй период: 3:1

В начале периода нападающий Девин Броссо забил гол с пятака. «Авангард» сократил отставание, реализовав большинство в середине матча. Перед перерывом Джек Родуолд восстановил разрыв в две шайбы: он подставил клюшку под бросок Дина Стюарта.

Третий период: 4:3

На 46-й минуте Шелдон Ремпал завел шайбу из-за ворот и сделал счёт 4:1. В конце матча «Авангард» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Омичи забили на 59-й минуте, но сравнять счёт не успели.

Ключевые показатели

В этом матче игроки «Салавата Юлаева» достигли персональных статистических отметок:

  • Девин Броссо набрал 100-е очко в КХЛ.
  • Семён Вязовой отразил ключевые атаки при счёте 1:0 и 2:1. В текущем сезоне (на январь 2026 года) у голкипера 15 побед в 32 матчах и 92% отражённых бросков.

Это вторая встреча команд в сезоне 2025/2026. Первая игра прошла в сентябре 2025 года в Уфе и закончилась победой «Авангарда» со счётом 5:2. Сегодняшней победой «Салават Юлаев» сравнял счёт в сезонном противостоянии.

Победа укрепила положение уфимцев в турнирной таблице. Команда находится в группе лидеров Восточной конференции и продолжает борьбу за высокий посев в плей-офф.

