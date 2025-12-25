1
2 часа
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» со счетом 4:2 и взял реванш за поражение

Уфимский клуб победил хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в матче КХЛ 25 декабря. Нападающий Александр Жаровский набрал три очка в системе гол плюс пас.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 25 декабря на льду «Уфа-Арены» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, сообщает РИА Новости.​

Счет открыли хозяева на седьмой минуте первого периода. Шайбу забросил Егор Сучков при передачах Александра Жаровского и Джека Родуолда. К первому перерыву уфимцы вели с минимальным перевесом.​

Во втором периоде гости сравняли счет на 33-й минуте. Гол провел защитник Ярослав Дыбленко. Девин Броссо восстановил преимущество «Салавата Юлаева», реализовав большинство перед окончанием периода.​

В третьем периоде Кирилл Петьков вновь сравнял счет. На 50-й минуте Александр Жаровский вывел хозяев вперед. За семь минут до окончания матча Джек Родуолд установил окончательный счет 4:2.​

Александр Жаровский набрал три очка в системе гол плюс пас, отметившись одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. 18-летний нападающий принял участие в трех из четырех голов своей команды.​

Команда вышла на лед в ослабленном составе. Один из лучших бомбардиров Шелдон Ремпал покинул расположение клуба и улетел на родину из-за трагедии в семье. В его отсутствие тренерский штаб перераспределил игровое время, дав больше шансов молодежи и новичку Владимиру Бутузову.

Это была вторая встреча соперников за три дня. В первом матче 23 декабря «Салават Юлаев» вел 2:0, но провалил концовку и проиграл 2:4. Результат вызвал жесткую реакцию в команде: главный тренер Виктор Козлов раскритиковал игроков за безволие, а защитник Евгений Кулик назвал хоккей в исполнении партнеров «ужасным».​

Благодаря сегодняшней победе уфимцы укрепили позиции в зоне плей-офф Восточной конференции. Следующую игру «Салават» проведет дома 28 декабря против череповецкой «Северстали».

