1 час
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» на выезде в Хабаровске — 4:1

Уфимский клуб победил со счётом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата и обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 5 марта 2026 года в рамках FONBET чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде обыграл хабаровский «Амур» со счётом 4:1. Как сообщает пресс-служба КХЛ, эта победа позволила уфимской команде под руководством Виктора Козлова гарантировать себе участие в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2025/26.

Как Пименов и уфимские форварды пробили оборону «Амура»

С первых минут встречи на льду хабаровской «Платинум-Арены» уфимцы завладели инициативой. Форварды Шелдон Ремпал и Девин Броссо наносили броски из острых позиций, одна из попыток закончилась попаданием в штангу. На 14-й минуте уфимцы открыли счёт: Данил Алалыкин выдал точную передачу на Артёма Пименова, который с острого угла отправил шайбу в сетку. Хозяева отыгрались до конца стартового отрезка — первый период завершился со счётом 1:1.

Решающий гол Евгения Кузнецова и ошибка тренеров Хабаровска

Во втором периоде «Салават Юлаев» снова перехватил инициативу. Ремпал и Евгений Кузнецов создавали опасные моменты, однако голкипер хабаровчан сдерживал натиск уфимцев. На 28-й минуте Ремпал бросил по воротам, вратарь отбил шайбу перед собой, а набежавший Егор Сучков добил её в сетку. Ближе к концу периода игроки «Амура» начали часто нарушать правила и неоднократно оставались в меньшинстве, включая формат «три на пять». Под занавес периода Евгений Кузнецов при участии Сучкова и Ремпала вышел на пятачок и переиграл вратаря — 3:1.

В третьем периоде хозяева усилили давление на ворота Семёна Вязового. Однако голкипер уфимцев уверенно парировал все броски. Команда Козлова контролировала ход игры, не позволяя сопернику создавать голевые моменты, и отвечала острыми контратаками. В концовке встречи тренерский штаб «Амура» снял вратаря ради лишнего полевого игрока, однако этот ход обернулся против хозяев: после перехвата Девин Броссо выкатился на пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:1.

Турнирная таблица Востока: почему Уфа уже в Кубке Гагарина

«Салават Юлаев» с 70 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и благодаря победе над «Амуром» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Амур» с 55 очками расположился на девятой строчке Востока и продолжает борьбу за попадание в восьмёрку. Команды сыграют повторный матч в Хабаровске в субботу.

В декабре 2025 года «Салават Юлаев» и «Амур» провели спаренные матчи в Уфе. В первой встрече 22 декабря уфимцы вели 2:0, но уступили 2:4 — главный тренер Виктор Козлов раскритиковал игроков за безволие, а защитник Евгений Кулик назвал хоккей команды «ужасным». Реванш состоялся 25 декабря — «Салават» победил 4:2, а Козлов назвал ту встречу «игрой уровня плей-офф».

Перед выездом на Дальний Восток «Салават Юлаев» 3 марта обыграл владивостокский «Адмирал» со счётом 2:1 в серии буллитов, где победный бросок выполнил Евгений Кузнецов. Уфимцы набрали четыре очка в двух выездных матчах подряд и подошли к решающему отрезку регулярного чемпионата в хорошей форме.

