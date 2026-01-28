0
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в овертайме со счетом 4:3

В Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» вел в счете с преимуществом в две шайбы, но победу удалось зафиксировать только в овертайме.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

28 января уфимский «Салават Юлаев» победил казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы упустили преимущество в две шайбы в основное время, но выиграли в овертайме. О результатах встречи рассказали в пресс-службе уфимского клуба.

Содержание
  1. Сценарий матча
  2. Значение победы
  3. Справка

Сценарий матча

Счет в игре открыли гости: на 4-й минуте отличился нападающий Шелдон Ремпал. Казанцы ответили в середине первого периода голом Александра Барабанова. Во второй двадцатиминутке «Салават Юлаев» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Дениса Яна и Владислава Ефремова. Команды ушли на второй перерыв при счете 1:3 в пользу Уфы.

В третьем периоде «Ак Барс» переломил ход встречи. Форвард хозяев Илья Сафонов сначала сократил отставание, а за минуту до финальной сирены оформил дубль и перевел игру в овертайм. Победную точку в дополнительное время поставил нападающий уфимцев Егор Сучков. Итоговый счет — 3:4 в пользу «Салавата Юлаева».

Значение победы

Для уфимской команды этот успех стал третьим подряд. Примечательно, что предыдущий матч против минского «Динамо» развивался по схожему сценарию: победа также была добыта в овертайме (2:1), а ключевыми действиями отметились те же игроки — Егор Сучков и Владислав Ефремов. Благодаря победе в Казани «Салават Юлаев» набрал 54 очка и укрепил свои позиции в зоне плей-офф Восточной конференции.

Справка

Команда Виктора Козлова продолжает выездную серию без одного из лидеров атаки. Нападающий Евгений Кузнецов не принимал участия в «Зеленом дерби». Как сообщалось ранее, он получил травму в матче с «Автомобилистом» 16 января и выбыл на срок от двух до трех недель. Несмотря на кадровые потери, клуб стабильно набирает очки в последних турах.

«Ак Барс» перед этой встречей занимал вторую строчку в турнирной таблице Востока. Поражение в дерби не лишило казанцев лидерских позиций, но позволило принципиальному сопернику сократить отставание в очных встречах сезона.

