«Салават Юлаев» обменял Огирчука в «Ижсталь» на денежную компенсацию

В прошлом сезоне 25-летний форвард сыграл за «Салават» 14 матчей в КХЛ

Нападающий Даниил Огирчук покидает уфимский клуб и продолжит карьеру в ижевской «Ижстали». Взамен «Салават Юлаев» получил финансовую компенсацию, сообщила пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

Огирчук находился в системе клуба с 2023 года. В прошлом сезоне 25-летний форвард сыграл за «Салават» 14 матчей в КХЛ, где набрал 5 очков (2+3), и провёл две игры в плей-офф.

Большую часть сезона хоккеист выступал в ВХЛ за фарм-клуб «Торос». Там в 48 играх он забил 16 шайб и сделал 9 результативных передач.