«Салават Юлаев» обменял канадского защитника Калинюка в «Шанхай»

«Салават Юлаев» обменял канадского защитника Уайатта Калинюка в «Шанхай Дрэгонс» на денежную компенсацию. Игрок провел в Уфе всего два месяца.

Руководство «Салавата Юлаева» официально оформило сделку по передаче прав на защитника Уайатта Калинюка клубу «Шанхай Дрэгонс». Согласно заявлению пресс-службы уфимской команды, канадский легионер продолжит карьеру в китайском коллективе, а башкирская сторона получит за трансфер денежную компенсацию.

Трудовое соглашение 28-летнего хоккеиста с новой командой будет действовать до завершения текущего сезона. Генеральный менеджер «драконов» Игорь Варицкий уже прокомментировал подписание, отметив высокую мобильность новичка и его способность разгонять атаки, что должно добавить скорости оборонительной линии шанхайцев.

Период выступления североамериканца в столице Башкирии оказался коротким и неоднозначным. За 18 встреч в джерси «юлаевцев» спортсмен сумел заработать лишь 5 очков (одна шайба плюс четыре ассиста), при этом его показатель полезности опустился до отметки «-8». Тренерский штаб перестал видеть в нем надежную опцию для защиты собственных ворот.

Любопытно, что в Уфе Калинюк оказался совсем недавно — в середине сентября. Тогда он стал частью громкого обмена с казанским «Ак Барсом», в результате которого стан «зеленых» покинул один из лидеров Саша Хмелевски.

Текущий трансфер происходит на фоне затяжного игрового кризиса уфимцев. Команда Виктора Козлова проиграла пять из шести последних поединков, включая недавнее обидное поражение от астанинского «Барыса» (1:2), где уфимцы вели в счете, но упустили преимущество. В турнирной таблице Востока «СЮ» скатился уже на десятую строчку, имея в активе всего 23 балла.

Параллельно менеджмент клуба продолжает чистку состава от игроков, не оправдавших надежд. Ранее стало известно о расставании с нападающим Ильей Федотовым, который был выставлен на драфт отказов и отправился в «Сибирь» за символическую компенсацию в 1000 рублей.