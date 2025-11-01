0
«Салават Юлаев» нашёл нового стража ворот до конца чемпионата

В уфимском «Салавате Юлаеве» — кадровые перестановки. Клуб заключил контракт с 27-летним Ильёй Коноваловым, который заменит Александра Самонова.
В хоккейном клубе «Салават Юлаев» назрели перемены во вратарской линии. Как сообщили спортивные издания, команда подписала соглашение с новым голкипером до завершения текущего сезона. Эта сделка, по всей видимости, ставит точку в уфимской карьере другого вратаря.

Новичком уфимцев стал 27-летний Илья Коновалов. Он будет защищать ворота «юлаевцев» как минимум до конца чемпионата. Ожидается, что он составит вратарский дуэт с Семёном Вязовым, который уже числится в составе команды.

Приход Коновалова почти наверняка означает уход из клуба 30-летнего Александра Самонова. По данным СМИ, голкипер сам попросил обмена в другую команду, и клуб пошёл ему навстречу. Среди возможных новых мест работы Самонова называют московский «Спартак».

Коновалов — воспитанник ярославского «Локомотива». За свою карьеру в КХЛ он успел поиграть за московское «Динамо» и владивостокский «Адмирал». В 2019 году его даже выбрали на драфте НХЛ, но за океаном он так и не сыграл ни одного матча.

Статистика Самонова в этом сезоне оставляла желать лучшего. В 12 матчах он отразил всего 88,6% бросков. Для сравнения, у Коновалова в прошлом сезоне за «Адмирал» было 89,5% в 18 играх. Хотя общая карьерная статистика Ильи в КХЛ ещё солиднее — 91,7% отражённых бросков за 239 матчей.

Интересно, что Коновалов оставался без клуба с лета 2025 года. Его предыдущая команда, «Адмирал», расторгла с ним контракт ещё в июле. Так что для «Салавата» это была возможность подписать опытного вратаря в статусе свободного агента.

Сейчас «Салават Юлаев» занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции. Однако команда набрала ход и выиграла пять последних матчей. Усиление вратарской позиции может помочь клубу закрепить успех и улучшить своё турнирное положение.

