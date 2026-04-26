0
3 часа
Спорт

«Салават Юлаев» намерен продлить контракты с Ефремовым и Куликом

Форвард Владислав Ефремов и защитник Евгений Кулик могут продолжить карьеру в уфимском клубе — на три и два года соответственно.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» вплотную приблизился к переподписанию двух игроков основного состава. По информации «Спорт-Экспресса», форвард Владислав Ефремов рассматривает соглашение сроком на три года, защитник Евгений Кулик — на два.

Ефремов выступает за уфимцев с 2023 года. В минувшей регулярке нападающий провёл 62 игры и набрал 21 очко (13 голов + 8 передач). В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл девять матчей: забил один гол и оформил четыре результативные передачи.

Кулик перешёл в башкирский клуб в 2025 году. За 58 матчей регулярного чемпионата защитник набрал 13 очков (2 гола + 11 передач). В плей-офф хоккеист принял участие в трёх поединках и отдал одну голевую передачу. Прежде 32-летний защитник выступал за «Амур», «Трактор», «Спартак» и «Югру».

В июне 2024 года «Спорт-Экспресс» сообщил об условиях предыдущего контракта Ефремова. По тому соглашению зарплата нападающего в сезоне-2025/26 составляла 35 миллионов рублей в год.

С января 2026 года «Салават Юлаев» не получает от главного спонсора — «Роснефти» — финансирование в размере 1,5 миллиарда рублей. Клуб накапливает долги для покрытия текущих расходов и рассчитывает погасить задолженности после поступления годового бюджета в полном объёме.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 «Салават Юлаев» занял пятое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы обыграли «Автомобилист» (4–2). Во втором раунде команда уступила ярославскому «Локомотиву» — 0–4.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.