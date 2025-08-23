«Салават Юлаев» накопил долг в миллиард рублей. Клуб может продать игроков и название арены

Финансовый кризис в ХК «Салават Юлаев» достиг критической точки — задолженность клуба превысила миллиард рублей

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» оказался в долгах на сумму свыше миллиарда рублей. Из-за этого команда уже теряет сильных игроков, рискует провалить сезон и может продать коммерческое название «Уфа-Арены». Такую ситуацию обсудили хоккейные эксперты в эфире программы «О, хоккей!».

По мнению бывшего генменеджера клуба Леонида Вайсфельда, у «Салавата Юлаева» два пути: найти инвестора для погашения долга или распродать хоккеистов. Однако он сомневается, что продажа даже всех игроков поможет закрыть миллиардную задолженность.

Финансовые проблемы уже ударили по составу. Команду покинул нападающий Джошуа Ливо, который в прошлом сезоне установил снайперский рекорд. Без сильных игроков, по мнению экспертов, клубу будет трудно бороться за высокие места.

Генеральный директор Ринат Баширов подтвердил, что ищет дополнительные средства. Один из планов — продать название «Уфа-Арены» на срок от трёх до пяти лет. При этом он признал, что у клуба нет денег на покупку качественных легионеров, поэтому минимальная задача на сезон — просто попасть в плей-офф.

Ситуацию осложняют и судебные иски от партнёров, которые требуют вернуть вложенные средства. Несмотря на кризис, Баширов не говорит о кардинальных переменах. Он сравнил клуб с машиной, которую «просто так не остановишь», и заявил о планах «перегруппировать силы».