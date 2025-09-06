«Салават Юлаев» начал сезон с поражения от «Торпедо» со счётом 3:4

«Салават Юлаев» вёл в счёте, но пропустил дважды за три минуты и уступил «Торпедо» 3:4. Дерзкий камбэк уфимцев обернулся обидным поражением на старте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, команда стартовала в новом сезоне КХЛ с выездного поражения. Матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 3:4 в пользу «Торпедо».

Всё решилось в третьем периоде, который для уфимцев стал холодным душем. Команда вела 3:2, но нижегородцы перевернули игру за три минуты, забросив две безответные шайбы. Концовка встречи превратилась в драму: тренерский штаб взял тайм-аут, сменил вратаря Александра Самонова на шестого полевого. Однако финальный штурм не принёс результата, и сравнять счёт не удалось.

А ведь поначалу всё шло хорошо. Проигрывая 0:2 к середине поединка, «юлаевцы» взяли себя в руки. Сначала Ильдан Газимов сократил отставание мощным броском, а всего через 37 секунд Максим Кузнецов сравнял счёт, забив свой первый гол за клуб. Равновесие было восстановлено.

Более того, на 48-й минуте Данил Алалыкин вывел Уфу вперёд. Казалось, победа уже в кармане. Но хозяева льда не собирались сдаваться. Команды вообще начали игру очень активно, обмениваясь опасными атаками. И хотя голкипер «Салавата» совершил несколько крутых спасений, «Торпедо» всё же открыло счёт на 16-й минуте, а во втором периоде удвоило преимущество.

Этот матч стал дебютным в КХЛ для выпускников уфимской школы хоккея Даниила Петренко и Никиты Щербакова. А ветераны Григорий Панин и Никита Зоркин до последнего бились за команду, самоотверженно блокируя броски в концовке второго периода.