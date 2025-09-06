0
3 часа
Спорт

«Салават Юлаев» начал сезон с поражения от «Торпедо» со счётом 3:4

«Салават Юлаев» вёл в счёте, но пропустил дважды за три минуты и уступил «Торпедо» 3:4. Дерзкий камбэк уфимцев обернулся обидным поражением на старте КХЛ.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, команда стартовала в новом сезоне КХЛ с выездного поражения. Матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 3:4 в пользу «Торпедо».

Всё решилось в третьем периоде, который для уфимцев стал холодным душем. Команда вела 3:2, но нижегородцы перевернули игру за три минуты, забросив две безответные шайбы. Концовка встречи превратилась в драму: тренерский штаб взял тайм-аут, сменил вратаря Александра Самонова на шестого полевого. Однако финальный штурм не принёс результата, и сравнять счёт не удалось.

А ведь поначалу всё шло хорошо. Проигрывая 0:2 к середине поединка, «юлаевцы» взяли себя в руки. Сначала Ильдан Газимов сократил отставание мощным броском, а всего через 37 секунд Максим Кузнецов сравнял счёт, забив свой первый гол за клуб. Равновесие было восстановлено.

Более того, на 48-й минуте Данил Алалыкин вывел Уфу вперёд. Казалось, победа уже в кармане. Но хозяева льда не собирались сдаваться. Команды вообще начали игру очень активно, обмениваясь опасными атаками. И хотя голкипер «Салавата» совершил несколько крутых спасений, «Торпедо» всё же открыло счёт на 16-й минуте, а во втором периоде удвоило преимущество.

Этот матч стал дебютным в КХЛ для выпускников уфимской школы хоккея Даниила Петренко и Никиты Щербакова. А ветераны Григорий Панин и Никита Зоркин до последнего бились за команду, самоотверженно блокируя броски в концовке второго периода.

Похожие записи
0
06.09.2025
Спорт

Козлов о поражении от «Торпедо»: «Допустили на одну ошибку больше»

виктор козлов
«Салават Юлаев» проиграл стартовый матч сезона «Торпедо» 3:4. Команда вела в счёте, но упустила победу. Тренер Виктор Козлов винит во всём нервы и одну роковую ошибку.
0
06.09.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо»

хоккеисты
Нападающий Илья Федотов дебютировал за «Салават Юлаев» в игре с «Торпедо». Команда уступила, а хоккеист назвал это личным проклятием Нижнего.
0
06.09.2025
Спорт

Нэйтан Тодд прокомментировал слухи о конфликте с Джошем Ливо в «Салавате Юлаеве»

нэйтан тодд
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал сплетни о ссоре с Джошем Ливо. Хоккеист уверяет: никакой вражды не было, а виной всему травмы.
0
05.09.2025
Спорт

Стали известны зарплаты игроков «Салавата Юлаева» и «Торпедо»

хоккеисты салавата юлаева
«Салават Юлаев» начинает сезон с бюджетом меньше, чем у «Торпедо». При этом уфимские топы получают приличные деньги. Разбираемся в финансовой кухне.
0
03.09.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» определились с основным вратарём на новый сезон

вратарь Александр Самонов
Виктор Козлов твёрдо решил: Александр Самонов — основной голкипер «Салавата». Наставник объяснил, почему опыт победил молодость и причём тут «Сиэтл».
0
03.09.2025
Спорт

Козлов: «Салават Юлаев» в новом сезоне сделает ставку на характер и борьбу

главный тренер хк салават юлаев виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов раскрыл план на сезон после потери мастеров. Клуб сделает ставку на характер, агрессию и молодых «злых собак», готовых биться за результат.
