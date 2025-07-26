«Салават Юлаев» на грани выживания: клуб распродаёт звёзд и урезает бюджет до минимума

«Салават Юлаев» переходит в режим строгой экономии. Гендиректор Ринат Баширов сообщил, что клуб избавляется от долгов и будет расставаться с игроками, чьи контракты не соответствуют новым возможностям

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» вступает в эпоху беспрецедентной экономии. Руководство объявило о новой финансовой политике, которая кардинально изменит облик команды. Генеральный директор Ринат Баширов подтвердил изданию Спорт БСТ, что клуб избавляется от долгов и вынужден расставаться с игроками, чьи контракты не соответствуют новым, жёстко ограниченным возможностям.

Тотальная экономия: бюджет на уровне пола зарплат КХЛ

Масштаб сокращений оказался очень серьёзным. В сезоне 2025/26 зарплатная ведомость «Салавата Юлаева» не должна превысить 500 млн рублей, что почти вплотную приближает её к минимальному порогу (полу зарплат) в КХЛ, который составляет 475 млн рублей. Для сравнения, в прошлом сезоне на зарплаты игроков было заложено 723 млн рублей. Фактически это означает, что уфимский клуб будет жить с одним из самых скромных бюджетов в лиге.

Причиной таких резких шагов стали многолетние финансовые проблемы. Клуб долгое время жил не по средствам, покрывая расходы в том числе за счёт кредитов. Ситуация усугубилась после сокращения финансирования от главного спонсора, компании «Башнефть», что привело к накоплению долгов и периодическим задержкам зарплат.

Исход звёзд: кто покидает Уфу?

Новая финансовая реальность уже привела к изменениям в составе. Команде пришлось расстаться с несколькими высокооплачиваемыми хоккеистами. Уфу уже покинули нападающие Нэйтан Тодд, Скотт Уилсон, а также защитник Михаил Науменков.

Под вопросом остаётся будущее самых дорогих легионеров — Александра Хмелевского (зарплата 80 млн рублей) и Джошуа Ливо (110 млн рублей). Контракт Ливо, делающий его самым высокооплачиваемым игроком КХЛ, был подписан до смены финансовой стратегии, и теперь клуб ищет выход из этой ситуации.

Ставка на своих и надежда на будущее

Несмотря на трудности, клуб сохранил ключевые фигуры для перестройки. На посту главного тренера остался Виктор Козлов, известный своим умением работать с молодёжью. Также новый, более скромный контракт подписал капитан команды Григорий Панин.

Основная ставка в новом сезоне будет сделана на молодых и «голодных» до побед воспитанников. Как заявил Ринат Баширов, у команды будет «злая и неуступчивая команда, с которой будут считаться».

Клуб активно работает над погашением долгов при поддержке правительства Башкирии, которое взяло на себя часть обязательств и обеспечило прямое финансирование на предстоящий сезон. Сам клуб также увеличил доходную часть на 47%, направив эти средства на развитие системы и детской школы. Руководство надеется, что при таком подходе «Салават Юлаев» сможет полностью избавиться от долгов в течение года.

При этом дверь для усиления состава не закрыта. Если исполнение бюджета пойдёт по плану, к дедлайну клуб может выйти на рынок за новичками.