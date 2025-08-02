«Салават Юлаев» может прекратить существование — спортжурналист Алексей Шевченко

Известный спортивный журналист Алексей Шевченко заявил, что уфимскому «Салавату Юлаеву» грозит исчезновение. По его мнению, из-за огромных долгов и проблем с финансированием клуб может не пережить следующий сезон.

Хоккейный журналист Алексей Шевченко озвучил крайне пессимистичный прогноз относительно будущего уфимского клуба «Салават Юлаев». В эфире своей программы «День с Алексеем Шевченко» он заявил, что команда может прекратить своё существование уже после следующего сезона.

«Не думаю, что „Салават Юлаев“ выкарабкается. Думаю, что это конец „Салавату Юлаеву“. По крайней мере, при нынешней ситуации команда будет жить последний год», — приводит слова Шевченко издание «Бизнес Online».

Главной причиной возможного краха журналист называет тяжёлую финансовую ситуацию. По его информации, у клуба накопились серьёзные долги, с которыми при текущем уровне финансирования невозможно расплатиться за год. Шевченко считает, что бюджет клуба будет урезан, и большая часть средств пойдёт не на развитие, а на погашение старых обязательств.

«Это как делается: нет такого, что у нас долг 500 рублей, а мы всегда тратили тысячу. Хорошо, мы согласны тратить 500, а 500 идет на долг и на следующий год у нас снова будет тысяча. Это работает не так. Долги совершенно другие. „Салават Юлаев“ будет получать не 1000, а 400. Клубу – 300, а 100 – на долги», — пояснил журналист.

Шевченко также возложил часть ответственности на власти республики, которые, по его мнению, не приложили достаточных усилий для обеспечения стабильного финансирования команды.

«Республика, в которой обожают хоккей, просто прибила свой клуб», — резюмировал он.

В качестве возможного сценария журналист видит закрытие клуба или его перевод в ранг команды ВХЛ, как это произошло с подмосковным «Витязем».

Эти заявления прозвучали на фоне общей оптимизации бюджета клуба, о которой ранее говорил генеральный директор Ринат Баширов, а также ухода ключевых игроков, включая одного из лучших бомбардиров прошлого сезона Нэйтана Тодда.