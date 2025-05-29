«Салават Юлаев» может остаться без звёзд

Гендиректор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал, что будет с башкирской командой в новом сезоне.

Точный состав «Салавата» станет известен только 4 июня после совета директоров. Но уже сейчас ясно — некоторые звёзды могут покинуть Уфу.

Главная интрига вокруг канадца Шелдона Ремпала. Хоккеист не спешит с ответом — продолжать ли ему играть за уфимцев. По словам Баширова, Ремпал присматривается к клубам в Северной Америке. То есть парень может банально съехать домой за океан.

Переговоры пока идут, но шансы потерять одного из лидеров команды вполне реальные.

А вот с другим канадцем Джошем Ливо у «СЮ» всё спокойно — в начале года с ним продлили контракт ещё на два сезона.