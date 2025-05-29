Главная » Спорт
28

«Салават Юлаев» может остаться без звёзд

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Гендиректор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал, что будет с башкирской командой в новом сезоне.

Точный состав «Салавата» станет известен только 4 июня после совета директоров. Но уже сейчас ясно — некоторые звёзды могут покинуть Уфу.

Главная интрига вокруг канадца Шелдона Ремпала. Хоккеист не спешит с ответом — продолжать ли ему играть за уфимцев. По словам Баширова, Ремпал присматривается к клубам в Северной Америке. То есть парень может банально съехать домой за океан.

Переговоры пока идут, но шансы потерять одного из лидеров команды вполне реальные.

А вот с другим канадцем Джошем Ливо у «СЮ» всё спокойно — в начале года с ним продлили контракт ещё на два сезона.

ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.