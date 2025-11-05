0
4 часа
Спорт

«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами. У других команд КХЛ есть 48 часов, чтобы забрать игрока себе.
илья федотов
©ХК "Салават Юлаев"
Содержание
  1. Билет на выход
  2. Статистика не врёт
  3. Скандальный переход
  4. Дорогой новичок
  5. Заокеанские перспективы

Билет на выход

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила, что нападающий Илья Федотов оказался в списке отказов. Карьера 22-летнего хоккеиста в уфимском клубе, похоже, подходит к концу, не успев толком начаться. Теперь у любого клуба Континентальной хоккейной лиги есть двое суток, чтобы предложить Федотову контракт. Если за это время на игрока не найдётся претендентов, его могут перевести в фарм-клуб.

Статистика не врёт

Федотов присоединился к уфимцам перед стартом текущего сезона 2025/2026. За 14 проведённых матчей форвард смог отметиться лишь двумя результативными передачами, так и не забросив ни одной шайбы. Для Ильи это далеко не первый клуб в карьере. Ранее он успел поиграть за нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик», питерский СКА и «Сочи». Всего в КХЛ на его счету 137 матчей, в которых он набрал 28 очков (15 шайб и 13 передач).

Скандальный переход

В «Салават» хоккеист перешёл в июне 2025 года, подписав соглашение на два сезона. Этот трансфер состоялся после громкой истории в его предыдущей команде, ХК «Сочи». Тогда Федотов со скандалом покинул клуб из-за нежелания ехать в фарм-клуб ВХЛ. В январе 2025-го тренерский штаб «Сочи» решил отправить игрока в «Ростов», но Федотов отказался и перестал выходить на связь. Это привело к расторжению контракта по дисциплинарным причинам.

Дорогой новичок

Несмотря на скандальную репутацию, «Салават Юлаев» обменял его на своего воспитанника Матвея Бабенко и предложил двухлетний контракт на 19 миллионов рублей. Любопытно, что в СКА его зарплата составляла 20 миллионов, а в «Сочи» —8 миллионов в год.

Заокеанские перспективы

Помимо выступлений в КХЛ, Федотов был заметен и для скаутов из-за океана. В 2021 году его выбрала «Аризона» во втором раунде драфта НХЛ под 43-м номером. Сейчас права на хоккеиста в североамериканской лиге принадлежат клубу «Юта».

