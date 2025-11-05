«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами. У других команд КХЛ есть 48 часов, чтобы забрать игрока себе.

Билет на выход

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила, что нападающий Илья Федотов оказался в списке отказов. Карьера 22-летнего хоккеиста в уфимском клубе, похоже, подходит к концу, не успев толком начаться. Теперь у любого клуба Континентальной хоккейной лиги есть двое суток, чтобы предложить Федотову контракт. Если за это время на игрока не найдётся претендентов, его могут перевести в фарм-клуб.

Статистика не врёт

Федотов присоединился к уфимцам перед стартом текущего сезона 2025/2026. За 14 проведённых матчей форвард смог отметиться лишь двумя результативными передачами, так и не забросив ни одной шайбы. Для Ильи это далеко не первый клуб в карьере. Ранее он успел поиграть за нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик», питерский СКА и «Сочи». Всего в КХЛ на его счету 137 матчей, в которых он набрал 28 очков (15 шайб и 13 передач).

Скандальный переход

В «Салават» хоккеист перешёл в июне 2025 года, подписав соглашение на два сезона. Этот трансфер состоялся после громкой истории в его предыдущей команде, ХК «Сочи». Тогда Федотов со скандалом покинул клуб из-за нежелания ехать в фарм-клуб ВХЛ. В январе 2025-го тренерский штаб «Сочи» решил отправить игрока в «Ростов», но Федотов отказался и перестал выходить на связь. Это привело к расторжению контракта по дисциплинарным причинам.

Дорогой новичок

Несмотря на скандальную репутацию, «Салават Юлаев» обменял его на своего воспитанника Матвея Бабенко и предложил двухлетний контракт на 19 миллионов рублей. Любопытно, что в СКА его зарплата составляла 20 миллионов, а в «Сочи» —8 миллионов в год.

Заокеанские перспективы

Помимо выступлений в КХЛ, Федотов был заметен и для скаутов из-за океана. В 2021 году его выбрала «Аризона» во втором раунде драфта НХЛ под 43-м номером. Сейчас права на хоккеиста в североамериканской лиге принадлежат клубу «Юта».