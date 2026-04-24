«Салават Юлаев» хочет забрать американца у «Шанхайских Драконов»

«Салават Юлаев» назван главным претендентом на подписание американского нападающего Кевина Лабанка, дебютировавшего в этом сезоне в КХЛ в составе «Шанхайских Драконов».
хоккеист Кевин Лабанк
«Салават Юлаев» претендует на форварда «Шанхайских Драконов» Кевина Лабанка. Об этом сообщает телеграм-канал «Роганов Хоккей».

Американским нападающим интересуются и другие клубы лиги. В дебютном сезоне КХЛ 30-летний хоккеист закрыл тройку лучших бомбардиров «Шанхая»: он набрал 34 очка (15+19) в 55 матчах. Однако по показателю полезности Лабанк занял последнее место в команде и вошёл в число худших в лиге — минус 24.

«Шанхайские Драконы» заключили контракт с Кевином Лабанком в октябре 2025 года — соглашение рассчитано до конца текущего сезона. По данным «Спорт-Экспресса», клуб сделал форварда самым высокооплачиваемым игроком состава — его оклад составляет около 70 миллионов рублей.

Решающую роль при выборе «Шанхая» сыграл главный тренер клуба Жерар Галлан. В интервью «Спорт-Экспрессу» Лабанк объяснил своё решение так:

«Я общался с ним до подписания контракта, знаю его североамериканский стиль».

До перехода в КХЛ Лабанк девять лет играл в НХЛ — за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». За это время он провёл около 512 матчей в регулярном чемпионате и набрал 237 очков.

В ходе нынешнего сезона форвард принял участие в Фонбет Матче Звёзд КХЛ 2026. Контракт хоккеиста с «Шанхайскими Драконами» рассчитан до конца сезона КХЛ 2025/26.

