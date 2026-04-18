«Салават Юлаев» хочет подписать лучшего бомбардира СКА Хайруллина

Уфимский клуб рассматривает возможность приобретения Марата Хайруллина, чей договор с петербургским СКА заканчивается 31 мая. За сезон 2025/26 нападающий получал 55 млн рублей.

В Санкт-Петербург хоккеист перешёл из «Нефтехимика» в 2022 году. В текущем сезоне он стал главным по результативности в команде как в регулярном чемпионате — 19 голов и 30 передач в 67 встречах, — так и в плей-офф, записав на счёт 3 ассиста в 5 поединках. Источником информации выступает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Напомним, интерес к Марату Хайруллину проявили как минимум четыре клуба КХЛ — ЦСКА, «Ак Барс», «Шанхай» и «Локомотив». Кроме того, новый контракт игроку предложил и сам СКА.

Марат Хайруллин продлил контракт со СКА на два сезона в мае 2024 года.

По данным «Спорт День за Днём», в числе ключевых игроков атаки СКА на протяжении сезона выступали Хайруллин, Голдобин и Плотников — лидеры команды по очкам. За пять матчей до конца регулярного чемпионата Хайруллин набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи).

К слову, «Салават Юлаев» завершил сезон 2025/26 в плей-офф, вылетев во втором раунде Кубка Гагарина после игры с «Локомотивом» со счётом 0–4 в серии. По итогам турнира уфимский клуб приступит к формированию состава на следующий сезон.