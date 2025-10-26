«Салават Юлаев» готов расстаться с вратарём Самоновым

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов может покинуть команду в ближайшее время. 30-летний голкипер сам обратился к руководству клуба с просьбой организовать обмен. Клуб готов рассмотреть предложения от других команд, но только при получении выгодных условий. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Кто претендует на вратаря
Главным претендентом на Самонова называют московский «Спартак». Также интерес к голкиперу проявляют ЦСКА и тольяттинская «Лада», у которых возникли проблемы с вратарской линией. Несколько клубов уже заинтересовались услугами опытного вратаря.
Статистика текущего сезона
В сезоне-2025/26 Самонов провел 12 матчей за «Салават Юлаев». Процент отраженных бросков составил 88,6%, а коэффициент надежности — 2,96. Команда одержала только три победы в матчах с его участием, пропустив 32 шайбы.
Почему важен обмен
Для вратаря смена клуба может стать шансом играть в команде, претендующей на более высокие позиции. «Салават Юлаев» занимает последнее место в таблице Восточной конференции с 14 очками после 18 матчей. Самонов остается одним из сильнейших голкиперов КХЛ, и его опыт может усилить команды с нестабильной игрой в воротах.
Кого рассматривают на замену
В Уфе уже определились с кандидатами на позицию первого номера. Рассматриваются Илья Самсонов, права на которого принадлежат «Металлургу», и свободный агент Илья Коновалов. Клуб не хочет терять вратаря без компенсации и ждет предложений, которые устроят обе стороны.
Самонов выступает за «Салават Юлаев» с 2023 года, когда перешел в команду в результате обмена. До этого он играл за СКА и «Северсталь», был чемпионом Универсиады-2017 и участвовал в чемпионате мира. Ранее агент вратаря заявлял, что игрок не планирует покидать клуб, не желая «бежать с тонущего корабля».