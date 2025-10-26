-1
9 часов
Спорт

«Салават Юлаев» готов расстаться с вратарём Самоновым

В Уфе назревают перемены: «Салават Юлаев» готов отпустить Самонова, если найдёт достойную замену, «Спартак» уже приценился к голкиперу.
вратарь Александр Самонов
Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов может покинуть команду в ближайшее время. 30-летний голкипер сам обратился к руководству клуба с просьбой организовать обмен. Клуб готов рассмотреть предложения от других команд, но только при получении выгодных условий. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Содержание
  1. Кто претендует на вратаря
  2. Статистика текущего сезона
  3. Почему важен обмен
  4. Кого рассматривают на замену

Кто претендует на вратаря

Главным претендентом на Самонова называют московский «Спартак». Также интерес к голкиперу проявляют ЦСКА и тольяттинская «Лада», у которых возникли проблемы с вратарской линией. Несколько клубов уже заинтересовались услугами опытного вратаря.

Статистика текущего сезона

В сезоне-2025/26 Самонов провел 12 матчей за «Салават Юлаев». Процент отраженных бросков составил 88,6%, а коэффициент надежности — 2,96. Команда одержала только три победы в матчах с его участием, пропустив 32 шайбы.

Почему важен обмен

Для вратаря смена клуба может стать шансом играть в команде, претендующей на более высокие позиции. «Салават Юлаев» занимает последнее место в таблице Восточной конференции с 14 очками после 18 матчей. Самонов остается одним из сильнейших голкиперов КХЛ, и его опыт может усилить команды с нестабильной игрой в воротах.

Кого рассматривают на замену

В Уфе уже определились с кандидатами на позицию первого номера. Рассматриваются Илья Самсонов, права на которого принадлежат «Металлургу», и свободный агент Илья Коновалов. Клуб не хочет терять вратаря без компенсации и ждет предложений, которые устроят обе стороны.

Самонов выступает за «Салават Юлаев» с 2023 года, когда перешел в команду в результате обмена. До этого он играл за СКА и «Северсталь», был чемпионом Универсиады-2017 и участвовал в чемпионате мира. Ранее агент вратаря заявлял, что игрок не планирует покидать клуб, не желая «бежать с тонущего корабля».

26.10.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» раскрыли дату возвращения Ремпала на лед

шелдон ремпал
Лучший бомбардир прошлого плей-офф КХЛ Ремпал вскоре вернётся в Уфу, но дату дебюта определит тренерский штаб. Возвращение главной надежды «Салавата» обещает встряхнуть команду, которая сейчас идёт последней на Востоке.
25.10.2025
Спорт

«Салават Юлаев»в гостях обыграли «Нефтехимик» 2:1 — до зоны плей-офф три очка

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» 2:1. Это третий триумф подряд, который сократил отставание до зоны плей-офф до трёх очков.
25.10.2025
Спорт

«Каждое очко на вес золота»: Козлов оценил трудную победу над «Нефтехимиком»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о том, как его команда одолела «Нефтехимик». Оказалось, всё дело в желании, контроле шайбы и особом подходе к молодым звёздам.
25.10.2025
Спорт

«Косякнул — но исправился»: нападающий «Салавата Юлаева» высказался о матче с «Нефтехимиком»

артур фаизов
Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов рассказал о победе над «Нефтехимиком». Форвард успел и заработать удаление, и отдать голевой пас на победную шайбу.
25.10.2025
Спорт

«Этот сезон доиграю — и всё»: капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин уходит из КХЛ

хоккеист салавата юлаева григорий панин
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о завершении карьеры по завершении сезона. Спортсмен уступает дорогу молодым, подводя итог рекордной карьере в КХЛ.
25.10.2025
Спорт

Возвращение бомбардира: Шелдон Ремпал снова подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

шелдон ремпал
Канадский нападающий Шелдон Ремпал подпишет однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевом» на 70 миллионов рублей.
