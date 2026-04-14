«Салават» уступил «Локомотиву» в четырёх матчах: Козлов назвал причины поражения в серии

По итогам четвёртого матча четвертьфинала FONBET Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Локомотива» со счётом 0:4, главный тренер уфимцев Виктор Козлов дал развёрнутый комментарий пресс-службе клуба.

Уфимский клуб завершил розыгрыш Кубка Гагарина, уступив ярославцам со счётом 0-4 в серии. Козлов объяснил итог противостояния совокупностью факторов: сокращённым составом, высоким уровнем соперника и объективным превосходством «Локомотива» во всех игровых аспектах.

«Сегодня мы вышли в укороченном составе. Часть ребят получила травмы и не смогли принять участие», — отметил наставник.

Несмотря на это, тренер подчеркнул самоотдачу игроков:

«Ребята отдали всё, что могли».

По словам Козлова, соперник действовал с очевидным запасом — «Локомотив» плотно закрывал среднюю зону, успешно выигрывал единоборства и грамотно действовал на всех участках площадки.

За четыре встречи уфимцы смогли забросить лишь две шайбы. Козлов признал, что моменты у команды возникали, однако реализовать их мешала прежде всего организованная оборона ярославцев.

«Нам не удалось вскрыть их оборону», — констатировал тренер.

Конкретной технической проблемой он назвал невозможность закрыть вратаря и выйти на бросок:

«Нам не давали, блокировали ещё на подлёте».

На вопрос о том, сыграл ли фактор удачи, который сопутствовал уфимцам в победной серии с «Автомобилистом», Козлов ответил отрицательно:

«Дело не в удаче. С «Автомобилистом» мы провели очень достойную серию: были здоровы, был настрой. Здесь же объективно соперник сильнее».

Тренер также предположил, что при полном составе команда могла бы навязать «Локомотиву» более серьёзную борьбу:

«Думаю, мы могли бы серьёзнее потрепать «Локомотиву» нервы, если бы все были здоровы».

Отдельно Козлов остановился на структурных ограничениях состава. По его словам, уфимцы второй год подряд встречаются с командами элитного уровня — в прошлом сезоне это был действующий чемпион, в нынешнем — один из явных претендентов на титул. Система «Локомотива», по оценке наставника, выстраивалась годами:

«У «Локомотива» выстроена система — школа, вертикаль, большой выбор игроков. Просто так таких хоккеистов не найти».

Тем не менее завершать разговор на пессимистической ноте тренер не стал. Козлов расценил сезон как важный этап в развитии коллектива и выразил признательность болельщикам:

«Отдельное спасибо болельщикам — и сегодня, и на протяжении всей серии, и всего сезона они нас здорово поддерживали».

«Салават Юлаев» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, преодолев сопротивление «Автомобилиста» в шести матчах. Решающая встреча состоялась 2 апреля — уфимцы победили со счётом 4:3 в двух овертаймах благодаря голу Шелдона Ремпала. Таким образом, команда Козлова прошла в четвертьфинал с показателем 4-2 в серии.

Серия «Салавата» с «Локомотивом» в четвертьфинале стартовала 8 апреля 2026 года на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. В первом матче победу одержали хозяева с минимальным счётом 1:0 — единственную шайбу забил Максим Шалунов. Второй матч, состоявшийся 10 апреля, также завершился победой ярославцев — 2:0, что позволило «Локомотиву» повести в серии 2-0.

Третий матч прошёл 12 апреля в Уфе и завершился победой «Локомотива» 3:2. Подопечные Боба Хартли в домашних матчах за 120 минут не пропустили ни одной шайбы, а Даниил Исаев отыграл оба домашних матча «на ноль». В третьем матче, сыгранном в Уфе, «Локомотив» пропустил две шайбы, победив со счётом 3:2. Победный гол в третьей встрече на 48-й минуте забил нападающий ярославцев Артур Каюмов.

В третьей игре хоккеист «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму после силового приёма от форварда «Локомотива» Александра Полунина и покинул лёд на носилках. Это обстоятельство существенно повлияло на возможности уфимской команды в оставшихся матчах серии.