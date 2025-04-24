«Салават» обыграл московский «Спартак» в седьмом матче серии плей-офф КХЛ

Решающую шайбу забросил Алексей Василевский после того, как москвичи сравняли счёт в третьем периоде

«Салават Юлаев» победил московский «Спартак» со счётом 3:2 в решающем седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла 24 апреля на «Уфа-Арене», где хозяева льда обеспечили себе выход в полуфинал турнира.

В первой половине матча башкирская команда забросила две шайбы. Шелдон Ремпал открыл счёт, а Владислав Ефремов увеличил преимущество хозяев. Однако на 51-й минуте ситуация изменилась.

Московская команда сравняла счёт благодаря двум точным броскам. Сначала Иван Морозов забросил первую шайбу «Спартака», а затем Даниил Орлов сделал счёт равным — 2:2.

Через несколько минут защитник «Салавата» Алексей Василевский забросил третью шайбу в ворота москвичей, установив окончательный счёт 3:2. Этот гол определил исход матча и серии.

В полуфинале команда Виктора Козлова встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».

На матче присутствовало максимальное количество зрителей — все 8522 места на арене были заняты. Автомобильная парковка была заполнена полностью — свободных мест не было уже за час до начала игры.

Трансляция матча проходила также в ТРЦ «Мега», где собралось более тысячи болельщиков, наблюдавших за игрой на большом экране. После финальной сирены зрители аплодировали. Видеозаписи с реакцией болельщиков распространяются в социальных сетях.

«Салават Юлаев» начал выступление в плей-офф КХЛ с победы над «Сибирью» в первом раунде со счётом 5:2. Затем команда готовилась к серии против «Спартака», который сыграл с «Северсталью» с общим счётом 4:1. Билеты на домашние матчи в Уфе были распроданы за несколько дней.

— Вязовой молодец! Ты скала! Наша звездочка! Вперёд, с верой в свои силы! Вся команда играла едино, красиво. Все молодцы. Наша гордость! — написала в соцсетях Aygul M.

— Вся наша славная республика болела за наших хоккеистов, они герои, они победили, уважуха, ценим, любим и ждём дальнейших побед. Мы с вами до победного конца, — написала Айгуль Р.