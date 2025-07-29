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«Садовое кольцо» требует с «Салавата Юлаева» 109,3 млн рублей через суд

Финансовые проблемы хоккейного клуба «Салават Юлаев» продолжаются. Один из спонсоров, застройщик «Садовое кольцо», требует через суд вернуть 109 миллионов рублей. Это уже третий крупный иск к уфимскому клубу за последние месяцы
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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» получил новый финансовый удар. Компания-застройщик «Садовое кольцо» подала иск в Арбитражный суд Московской области, требуя взыскать с клуба 109,3 миллиона рублей. Причиной стало «ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа», пишет Пруфы.

Иск был принят к производству, а первое заседание назначено на сентябрь. Пикантность ситуации в том, что «Садовое кольцо» стало спонсором уфимского клуба лишь в августе 2023 года. Соглашение предполагало годовые инвестиции в размере 20 миллионов рублей, но теперь застройщик требует вернуть сумму, в пять раз превышающую этот объём.

Этот иск — далеко не первая финансовая проблема для «Салавата» в 2025 году. Клуб уже находится в эпицентре судебных разбирательств с благотворительным фондом «Урал», основанным экс-главой Башкирии Муртазой Рахимовым, и его дочерней компанией «Иремель-Инвест». Общая сумма их претензий превышает 270 миллионов рублей.

В июне «Салават Юлаев» и фонд «Урал», казалось, заключили мировое соглашение по долгу в 100 миллионов, но, судя по всему, клуб не смог выполнить его условия, и фонд был вынужден снова обратиться в суд.

Более того, в апреле 2024 года с клуба пыталась взыскать почти такую же сумму — 109,3 миллиона рублей — московская компания «Скай Групп» за долги по чартерным перелётам.

Вся эта череда исков происходит на фоне недавних заявлений гендиректора Рината Баширова о том, что клуб пытается ликвидировать задолженности и жить по средствам. Однако поток судебных претензий от бывших и действующих партнёров ставит под сомнение финансовую стабильность флагмана башкирского хоккея.

долги ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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