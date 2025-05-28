С «Салавата Юлаева» требуют 270 миллионов рублей

Арбитражный суд Башкирии принял заявление против ХК «Салават Юлаев» с требованием огромной суммы, сообщает РБК Уфа.

Фонд «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова и его «дочка» ООО «Иремель-Инвест» решили выбить из хоккейного клуба 270 млн рублей. Причем в два захода: 106 миллионов требует фонд, еще 164 — компания. Заседание назначили на 23 июля.

За что именно такие бешеные деньги — не уточняется. Ни фонд, ни клуб ситуацию не комментируют. Но история у них богатая: «Урал» раньше был главным спонсором «Салавата», пока в 2015-м не влип в судебную мясорубку с АФК «Система» на 70 миллиардов.

«Иремель-Инвест» занимается недвижимостью и в прошлом году заработал 272 млн при прибыли всего 3,6 млн. Почему вдруг решили содрать с хоккеистов такую сумму — загадка. Возможно, накопились долги по аренде или еще что.

Для «Салавата» это новый удар ниже пояса. В 2015-м клуб уже чуть не развалился, когда фонд прекратил финансирование. Тогда спасали всем миром, искали новых спонсоров.

Если суд встанет на сторону истцов, у клуба могут быть очень серьезные проблемы с деньгами. А значит, и с будущим.

Похоже, у «Салавата» опять горячая пора. Только на этот раз противник не на льду, а в зале суда. Интересно, чем закончится этот матч — победой или техническим поражением?

— Ну в полуфинал попали, бабки, наверное, уже получили, пора и долги взыскать. — подумали «спонсоры»😂, — комментирует в соцсетях пользователь с ником ГОСТ.