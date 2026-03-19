«С реализацией совсем беда»: тренер «Нефтехимика» — о поражении 0:3 от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» и объяснил отсутствие защитника Динара Хафизуллина.
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ 18 марта на «Уфа-Арене». Итоги встречи главный тренер нижнекамцев Игорь Гришин подвёл на послематчевой пресс-конференции.

Гришин о поражении 0:3: «Команда играла неплохо»

Несмотря на разгромный счёт, наставник «Нефтехимика» не стал критиковать подопечных. По его словам, команда действовала активно и создала несколько голевых моментов, включая выход один на один и буллит. Проблемы с реализацией, характерные для команды на протяжении всего сезона, вновь дали о себе знать.

«Может быть, странно будет звучать, но при счёте 0:3 я не могу сказать, что наша команда играла плохо. Мы хорошо двигались, создали много моментов, но в этом сезоне с реализацией совсем беда», — отметил Гришин.

Вязовой отразил 39 бросков и сохранил ворота сухими

Отдельно тренер высказался об игре голкипера «Салавата» Семёна Вязового, который отразил 39 бросков и сохранил ворота «сухими». Гришин подчеркнул: полевые игроки тоже обязаны находить решения.

«Другие команды же, в конце концов, забивают», — добавил он.

В сезоне 2025/26 Вязовой провёл 52 матча с показателем 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,0. «Нефтехимик» нанёс 39 бросков в створ, уфимцы — 24, при этом все три шайбы оказались в воротах гостей.

Хафизуллин пропустил матч ради плей-офф

Защитник Динар Хафизуллин пропустил встречу из-за травмы. Тренер пояснил, что принял решение с прицелом на плей-офф — чтобы поберечь игрока. В феврале 2026 года Хафизуллин уже получал травму в игре со СКА и пропускал выездные матчи.

Алалыкин и Ремпал принесли «Салавату» пятую победу над «Нефтехимиком»

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в пятый раз за сезон 2025/26. Дубль оформил нападающий Данил Алалыкин, ещё одну шайбу забросил Шелдон Ремпал.

«Нефтехимик» против «Авангарда»: что ждёт нижнекамцев в плей-офф

«Нефтехимик» обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина 10 марта, обыграв «Трактор» в овертайме 2:1. По итогам регулярного чемпионата нижнекамцы занимают седьмое место на Востоке с 69 очками, «Салават Юлаев» — пятое с 76 очками.

Плей-офф Кубка Гагарина стартует 23 марта. Соперник «Нефтехимика» (7-е место) определяется по итогам финального положения 2-й команды Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Авангард» также обыгрывал нижнекамцев всухую — 3:0 в декабре 2025 года. В последних пяти матчах «Нефтехимик» одержал лишь две победы при трёх поражениях, забросив всего 4 шайбы.

«Рождение ребёнка пошло на пользу»: Козлов — о дубле Алалыкина в матче с «Нефтехимиком»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Алалыкин оформил дубль, Вязовой отыграл на ноль.
«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» 3:0 и узнал соперника по плей-офф КХЛ

Уфимский клуб закрепился на пятом месте в конференции и встретится с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина.
Жаровский — о победе над «Шанхаем»: первая шайба придала уверенности

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (5:3) и объяснил спад команды в третьем периоде.
Козлов после победы над «Шанхайскими Драконами»: «Ребята бились до конца»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» 5:3 и рассказал о состоянии Евгения Кузнецова.
«Салават Юлаев» прервал серию поражений разгромом «Шанхайских Драконов» в Уфе — 5:3

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 15 марта, прервав серию из трёх поражений подряд.
«Салават Юлаев» проиграл «Динамо» в серии буллитов

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» со счётом 2:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 13 марта. Уфимцы дважды вели в счёте, но не сумели удержать преимущество.
«Всё было скомкано»: Козлов объяснил, почему «Салават» уступил лидеру КХЛ в овертайме

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче с «Металлургом» (1:2 ОТ) — похвалил первый период, но признал проблемы с дисциплиной и реализацией большинства.
Панин: перелёт с Дальнего Востока сказался на игре «Салавата» в матче с «Металлургом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин объяснил причины поражения от «Металлурга» в овертайме — команда не восстановилась после дальневосточного выезда.
