«С реализацией совсем беда»: тренер «Нефтехимика» — о поражении 0:3 от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» и объяснил отсутствие защитника Динара Хафизуллина.

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ 18 марта на «Уфа-Арене». Итоги встречи главный тренер нижнекамцев Игорь Гришин подвёл на послематчевой пресс-конференции.

Гришин о поражении 0:3: «Команда играла неплохо»

Несмотря на разгромный счёт, наставник «Нефтехимика» не стал критиковать подопечных. По его словам, команда действовала активно и создала несколько голевых моментов, включая выход один на один и буллит. Проблемы с реализацией, характерные для команды на протяжении всего сезона, вновь дали о себе знать.

«Может быть, странно будет звучать, но при счёте 0:3 я не могу сказать, что наша команда играла плохо. Мы хорошо двигались, создали много моментов, но в этом сезоне с реализацией совсем беда», — отметил Гришин.

Вязовой отразил 39 бросков и сохранил ворота сухими

Отдельно тренер высказался об игре голкипера «Салавата» Семёна Вязового, который отразил 39 бросков и сохранил ворота «сухими». Гришин подчеркнул: полевые игроки тоже обязаны находить решения.

«Другие команды же, в конце концов, забивают», — добавил он.

В сезоне 2025/26 Вязовой провёл 52 матча с показателем 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,0. «Нефтехимик» нанёс 39 бросков в створ, уфимцы — 24, при этом все три шайбы оказались в воротах гостей.

Хафизуллин пропустил матч ради плей-офф

Защитник Динар Хафизуллин пропустил встречу из-за травмы. Тренер пояснил, что принял решение с прицелом на плей-офф — чтобы поберечь игрока. В феврале 2026 года Хафизуллин уже получал травму в игре со СКА и пропускал выездные матчи.

Алалыкин и Ремпал принесли «Салавату» пятую победу над «Нефтехимиком»

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в пятый раз за сезон 2025/26. Дубль оформил нападающий Данил Алалыкин, ещё одну шайбу забросил Шелдон Ремпал.

«Нефтехимик» против «Авангарда»: что ждёт нижнекамцев в плей-офф

«Нефтехимик» обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина 10 марта, обыграв «Трактор» в овертайме 2:1. По итогам регулярного чемпионата нижнекамцы занимают седьмое место на Востоке с 69 очками, «Салават Юлаев» — пятое с 76 очками.

Плей-офф Кубка Гагарина стартует 23 марта. Соперник «Нефтехимика» (7-е место) определяется по итогам финального положения 2-й команды Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Авангард» также обыгрывал нижнекамцев всухую — 3:0 в декабре 2025 года. В последних пяти матчах «Нефтехимик» одержал лишь две победы при трёх поражениях, забросив всего 4 шайбы.