Рябыкин назвал серию «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» лучшей в первом раунде КХЛ

Экс-тренер нескольких клубов лиги разобрал итоги стартового раунда Кубка Гагарина и рассказал, чем его удивила уфимская команда

Дмитрий Рябыкин в интервью порталу Russia-Hockey.ru разобрал серию первого раунда Кубка Гагарина — 2026 между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом», которую уфимцы выиграли со счётом 4:2. По его мнению, именно это противостояние стало самым ярким в стартовом раунде нынешнего плей-офф.

Рябыкин обратил внимание: среди всех серий первого раунда только одна дошла до шести матчей, и указал именно на неё:

«Претендентов не так много — только одна серия ушла в шесть матчей. Именно её и выделю — Екатеринбург против Уфы».

До начала плей-офф специалист называл «Салават» некубковой командой, но теперь признал — уфимцы заставили его пересмотреть прогноз:

«»Салават Юлаев» приятно удивил. Всю серию против «Автомобилиста» гнул свою линию, хотя по качеству состава и опыту совсем не считался фаворитом».

Решающий, шестой матч Рябыкин выделил отдельно:

«Ради шестого матча этой серии и придуман плей-офф — это пока лучший хоккей нынешней весны, когда на 60-й минуте Уфа сначала едва не проиграла серию, а потом её выиграла».

Говоря о «Северстали», Рябыкин отдал должное её результатам в регулярке, но добавил: в плей-офф команде не хватило прагматизма и жёсткости — именно этого он и ожидал.

2 апреля в Уфе «Салават Юлаев» закрыл серию первого раунда, обыграв «Автомобилист» в шестой встрече — 4:3 во втором овертайме. Победную шайбу забросил Шелдон Ремпал. Уфимцы прошли в четвертьфинал со счётом 4:2 в серии, где их ждёт «Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина.

Противостояние началось 23 марта с победы «Автомобилиста» — 2:0. После этого уфимцы выиграли три матча подряд, но в пятом поединке 31 марта уступили в Екатеринбурге — 2:5, и соперник вернул интригу, сократив разрыв до 3:2.

В регулярном чемпионате «Автомобилист» финишировал четвёртым в Восточной конференции с 84 очками, а «Салават Юлаев» — пятым (78 очков в 68 матчах). Это давало екатеринбуржцам преимущество домашнего льда.

Автомобилист» как минимум третий год подряд вылетает уже в первом раунде — ранее команда уступала «Металлургу» в 2023 году и «Ак Барсу» в 2024-м. Главный тренер команды Николай Заварухин взял ответственность за результат на себя.