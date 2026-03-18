«Рождение ребёнка пошло на пользу»: Козлов — о дубле Алалыкина в матче с «Нефтехимиком»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Алалыкин оформил дубль, Вязовой отыграл на ноль.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 18 марта на домашнем льду «Уфа-Арены» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/2026. Итоги встречи прокомментировал главный тренер команды Виктор Козлов.

Уже на второй минуте нападающий Данил Алалыкин распечатал ворота гостей, а к 14-й минуте оформил дубль. Шелдон Ремпал в середине второго периода установил окончательный счёт, реализовав большинство. Вратарь Семён Вязовой провёл весь матч «на ноль».

Козлов о дубле Алалыкина и шатауте Вязового

«Хороший матч, быстрый гол помог нам в этом. В меньшинстве ребята хорошо сыграли, Семён Вязовой провёл матч на ноль», — отметил Козлов.

Тренер подчеркнул значение ранних голов:

«Когда ты забиваешь сразу, то это инициатива, эмоции, уверенность».

Комментируя дубль Алалыкина, Козлов пошутил:

«Видимо, рождение ребёнка пошло на пользу. Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю».

Когда вернутся Кузнецов и Ефремов

Ближайший матч с «Сочи» 20 марта станет последним перед плей-офф, где уфимцев ожидает «Автомобилист». Сроки возвращения Евгения Кузнецова и Владислава Ефремова пока не определены.

Евгений Кузнецов получил травму нижней части тела в конце февраля 2026 года и пропустил матч с «Трактором». 14 марта форвард повторно травмировался в игре с «Шанхаем» и не смог продолжить встречу.

«Автомобилист» — соперник в первом раунде плей-офф

«Автомобилист» из Екатеринбурга обеспечил себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф КХЛ после поражения «Салавата Юлаева» от «Амура» (3:6) 7 марта 2026 года, писал championat.com. На тот момент екатеринбуржцы после 63 матчей набрали 80 очков и занимали четвёртое место в Восточной конференции.

Статистика сезона: Вязовой, Алалыкин, Ремпал

По данным турнирной таблицы КХЛ на портале sportbox.ru, «Салават Юлаев» по итогам 66 матчей регулярки набрал 74 очка, одержав 34 победы при 32 поражениях, и занимает 5-е место в Восточной конференции.

Вратарь Семён Вязовой провёл 52 матча в сезоне с коэффициентом надёжности 2.18 и процентом отражённых бросков 92.9%. Данил Алалыкин в 42 матчах чемпионата забросил 4 шайбы. Лучшим бомбардиром команды является Шелдон Ремпал с 45 очками за сезон.

Последний матч регулярки — «Сочи» 20 марта

Заключительную игру регулярки «Салават Юлаев» проведёт дома против «Сочи» 20 марта, после чего начнёт серию плей-офф с «Автомобилистом».