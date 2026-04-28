Родуолд подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько он заработает

28 апреля «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с нападающим Джеком Родуолдом. По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, клуб и форвард подписали новое соглашение на один год с зарплатой 45 млн рублей.

Минувшую регулярку Родуолд провёл результативно. В 67 матчах он набрал 44 очка: 21 гол и 23 голевые передачи. В плей-офф хоккеист добавил в актив ещё один гол и три ассиста за 10 поединков.

Накануне, 27 апреля, журналист Иван Невский написал в своём Telegram-канале о вероятном уходе форварда из Уфы. По его сведениям, клуб не соглашался на 60 млн рублей в сезон, которые запрашивал игрок, при том, что истекавший контракт предусматривал 30 млн. В итоге стороны сошлись на 45 млн.

С января «Салават Юлаев» не получает финансирование от главного спонсора — компании «Роснефть» — в размере 1,5 млрд рублей. Клуб наращивает долги, чтобы покрывать текущие расходы, и рассчитывает рассчитаться с задолженностями после поступления годового бюджета.

В сезоне 2025/26 «Салават Юлаев» занял пятое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы выбили «Автомобилист» — 4-2 в серии, однако во втором раунде сами были разгромлены «Локомотивом» — 0-4 в серии.

Одновременно с Родуолдом клуб продлил контракт с защитником Евгением Куликом, который присоединился к команде в сентябре 2025 года. За дебютный сезон Кулик сыграл 58 матчей в регулярке и набрал 13 очков.