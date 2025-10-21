0
Спорт

Реванш состоялся: «Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

Уфимский «Салават Юлаев» наконец-то выдохнул — команда Виктора Козлова прервала серию из пяти поражений подряд, обыграв челябинский «Трактор» со счётом 3:2 в домашнем матче КХЛ. Правда, в концовке хозяевам пришлось попотеть: вице-чемпионы за минуту забросили две шайбы и чуть не устроили камбэк.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

В Уфе на «Уфа-Арене» 21 октября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2 — для уфимцев это первая радость после пяти подряд поражений, которые загнали команду на последнее, 11-е место в Восточной конференции.

Первую шайбу «Салават Юлаев» забросил на 11-й минуте матча: отличился Артём Горшков, которому ассистировали Владислав Ефремов и Евгений Кулик. Счёт 1:0 держался до начала второго периода, когда на 23-й минуте 18-летний форвард Александр Жаровский забросил свою третью шайбу в текущем сезоне КХЛ — в большинстве, с передач Данила Алалыкина и новичка команды Девина Броссо.

Броссо, кстати, дебютировал за «Салават» после обмена из московского «Динамо» и сразу отметился голевой передачей — первый результативный балл за уфимский клуб в его копилке. К середине третьего периода Владислав Ефремов с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова довёл преимущество хозяев до разгромного 3:0.

Но драма разыгралась в концовке. На 56-й минуте «Трактор» отыгрался благодаря Андрею Светлакову, которому ассистировали Александр Кадейкин и Джошуа Ливо. А через минуту и 5 секунд, на 57-й минуте, Михаил Григоренко сократил отставание до минимума — 3:2. Челябинцы играли с пустыми воротами и в большинстве, но довести дело до овертайма так и не смогли.

Команда Виктора Козлова имеет всего 10 очков в 16 матчах и занимает последнюю строчку в Восточной конференции. Уфимцы 23 октября сыграют на выезде с «Сибирью», пытаясь закрепить прогресс.

«Трактор» же, несмотря на поражение, по-прежнему держится на 5-м месте Восточной конференции с 20 очками в 18 играх. Вице-чемпион КХЛ 23 октября сыграет в гостях с «Автомобилистом».

На трибунах «Уфа-Арены» за игрой наблюдали 7505 зрителей, которые увидели, как их команда наконец-то прервала чёрную полосу и подарила фанатам долгожданную победу.

