0
4 часа
Спорт

«Решение за ним»: Козлов — о будущем Кузнецова в «Салавате Юлаеве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на итоговой пресс-конференции сезона оценил вклад нападающего Евгения Кузнецова в игру команды и обозначил позицию клуба по поводу возможного продолжения сотрудничества с форвардом.
©ХК "Салават Юлаев"

21 апреля в Уфе на итоговой пресс-конференции «Салавата Юлаева» по итогам сезона-2025/2026 главный тренер клуба Виктор Козлов высказался о роли нападающего Евгения Кузнецова в команде.

По словам Козлова, 33-летний форвард, перешедший в уфимский клуб в январе, оказал заметное влияние на атмосферу и результаты команды.

«Евгений Кузнецов пришёл после Нового года, и, конечно, он усилил команду. Те матчи, которые мы выигрывали, когда он был — даже если он не забивал, он придавал уверенность команде», — отметил тренер.

Козлов также связал прогресс молодого нападающего Егора Сучкова с присутствием опытного партнёра.

«В принципе, Егор первый гол забил, когда поехал на пятак, а Евгений ему отдал из-под двух клюшек. Я думаю, это дало уверенность в голове», — пояснил специалист.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в следующем сезоне, Козлов дал взвешенный ответ.

«Я бы хотел, но это всё будет зависеть от мнения Евгения Кузнецова, что он хочет. Решение будет принимать он — что он дальше будет хотеть», — сказал тренер.

За время выступления в уфимском клубе Кузнецов провёл 26 матчей, включая плей-офф, набрав 20 очков (7 голов + 13 передач). До перехода в Уфу в нынешнем сезоне форвард сыграл 15 встреч за «Металлург», записав на свой счёт 9 очков (1+8).

Напомним, 14 апреля «Салават Юлаев» завершил борьбу в Кубке Гагарина — 2026, уступив «Локомотиву» в четвертьфинале со счётом 0–4 в серии. Кузнецов не вышел на лёд в финальной игре серии из-за травмы, полученной в третьем матче.

В январе 2026 года Кузнецов перешёл в «Салават Юлаев» через процедуру драфта отказов. Уфимский клуб стал единственной командой КХЛ, подавшей заявку на форварда в отведённый 48-часовой срок.

По данным Спорт-Экспресс, агент нападающего Шуми Бабаев заявил, что в течение месяца по будущему Евгения будет принято решение, добавив, что вопрос пока остаётся открытым.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ещё в январе 2026 года не исключал продления контракта с Кузнецовым:

«Если у нас сойдутся звёзды, и всё будет хорошо и у команды, и у Евгения, то вполне возможно, мы продлим контракт и на следующий сезон».

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.