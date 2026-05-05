Ремпал объяснил, чего не хватает «Салавату Юлаеву» до Кубка Гагарина

Форвард уфимского клуба Шелдон Ремпал рассказал о своих амбициях и том, что необходимо команде для борьбы за главный трофей КХЛ.
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал в интервью изданию «Чемпионат» высказался о перспективах уфимской команды и обозначил, что необходимо для борьбы за Кубок Гагарина в следующем сезоне.

Массовый уход опытных хоккеистов из «Салавата Юлаева» перед стартом сезона стал серьёзным испытанием для клуба. Ремпал признал, что подобные перестановки в составе — неотъемлемая часть профессионального спорта, однако ощутил груз повышенной ответственности.

«Я чувствовал, что у меня остались незавершённые дела, я хотел вернуться и поступить правильно. Считаю, что Уфа заслуживает команду, которая претендует на чемпионство, и это моя главная цель — выиграть кубок с «Салаватом»», — заявил канадский форвард.

Отвечая на вопрос о факторах, которые позволили команде переломить ход непростого сезона, Ремпал выделил три ключевых компонента. По его словам, вратарь клуба находился на уровне лучшего голкипера лиги, линия обороны действовала надёжно и не позволяла соперникам создавать опасные моменты, а нападение отличалось скоростью и голевым голодом.

«Я думаю, у нас есть три по-настоящему хороших основы для того, чтобы добиться успехов», — подчеркнул хоккеист.

Отдельно Ремпал остановился на кадровом вопросе. По имеющимся данным, контракты у 21 из 28 хоккеистов «Салавата» истекают в ближайшее межсезонье. В этих условиях форвард выразил надежду на сохранение костяка коллектива.

«Надеюсь, мы сохраним всех ребят, сможем начать строить команду с тренировочного лагеря в августе и поймём, что нам нужно сделать, чтобы преодолеть сложности и выиграть кубок», — резюмировал он.

Напомним, перед сезоном 2025/2026 «Салават Юлаев» кардинально изменил трансферную политику и не только не увеличил бюджет, но и радикально сократил расходы, что разочаровало уфимских болельщиков, ожидавших усиления после бронзовых медалей.

В межсезонье-2025 клуб потерял сразу нескольких ключевых исполнителей. В «Вашингтон» уехал лидер плей-офф и один из ведущих бомбардиров команды Шелдон Ремпал. Он подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ, однако не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате и уже в октябре 2025 года расторг контракт и вернулся в «Салават Юлаев». Результативные канадцы Нэйтан Тодд и Скотт Уилсон перешли в «Спартак» и «Сибирь», а защитники Динар Хафизуллин и Михаил Науменков также покинули Уфу. Кроме того, клуб расторг контракт с главной звездой Джошуа Ливо.

По данным КХЛ, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2026 Шелдон Ремпал стал лучшим бомбардиром «Салавата» в серии с «Автомобилистом», набрав 7 очков (3 гола + 4 передачи). «Салават» вышел во второй раунд, одолев «Автомобилист», однако затем уступил «Локомотиву».

К слову, «Салават Юлаев» уже начал работу по удержанию состава: клуб продлил соглашения с Владиславом Ефремовым на три года, Никитой Зоркиным и Евгением Куликом — на два года, а также с канадским форвардом Джеком Родуолдом до конца следующего сезона. Контракты с большинством остальных игроков действующего состава истекают в конце мая 2026 года.

05.05.2026
Ремпал допустил возможность остаться в «Салавате Юлаеве» на следующий сезон

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сообщил, что пока отдыхает после завершения сезона и примет решение о дальнейшей карьере через несколько недель.
02.05.2026
Бабаев: Кузнецов, скорее всего, покинет «Салават Юлаев» после окончания контракта

Агент форварда Шуми Бабаев заявил, что Евгений Кузнецов, по его мнению, покинет «Салават Юлаев» после истечения контракта 31 мая 2026 года.
28.04.2026
Родуолд подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько он заработает

Канадский нападающий Джек Родуолд подписал новое однолетнее соглашение с уфимским клубом. По данным «Спорт-Экспресса», его годовой оклад составит 45 миллионов рублей.
28.04.2026
Кулик подписал двухлетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила о заключении нового двухлетнего соглашения с защитником Евгением Куликом, который провёл за уфимцев дебютный сезон в КХЛ.
28.04.2026
Ефремов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько заработает хоккеист

Уфимский клуб официально закрепил за собой 30-летнего форварда до конца сезона-2028/29. Стала известна сумма годового заработка хоккеиста.
