Ремпал объяснил, чего не хватает «Салавату Юлаеву» до Кубка Гагарина

Форвард уфимского клуба Шелдон Ремпал рассказал о своих амбициях и том, что необходимо команде для борьбы за главный трофей КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал в интервью изданию «Чемпионат» высказался о перспективах уфимской команды и обозначил, что необходимо для борьбы за Кубок Гагарина в следующем сезоне.

Массовый уход опытных хоккеистов из «Салавата Юлаева» перед стартом сезона стал серьёзным испытанием для клуба. Ремпал признал, что подобные перестановки в составе — неотъемлемая часть профессионального спорта, однако ощутил груз повышенной ответственности.

«Я чувствовал, что у меня остались незавершённые дела, я хотел вернуться и поступить правильно. Считаю, что Уфа заслуживает команду, которая претендует на чемпионство, и это моя главная цель — выиграть кубок с «Салаватом»», — заявил канадский форвард.

Отвечая на вопрос о факторах, которые позволили команде переломить ход непростого сезона, Ремпал выделил три ключевых компонента. По его словам, вратарь клуба находился на уровне лучшего голкипера лиги, линия обороны действовала надёжно и не позволяла соперникам создавать опасные моменты, а нападение отличалось скоростью и голевым голодом.

«Я думаю, у нас есть три по-настоящему хороших основы для того, чтобы добиться успехов», — подчеркнул хоккеист.

Отдельно Ремпал остановился на кадровом вопросе. По имеющимся данным, контракты у 21 из 28 хоккеистов «Салавата» истекают в ближайшее межсезонье. В этих условиях форвард выразил надежду на сохранение костяка коллектива.

«Надеюсь, мы сохраним всех ребят, сможем начать строить команду с тренировочного лагеря в августе и поймём, что нам нужно сделать, чтобы преодолеть сложности и выиграть кубок», — резюмировал он.

Напомним, перед сезоном 2025/2026 «Салават Юлаев» кардинально изменил трансферную политику и не только не увеличил бюджет, но и радикально сократил расходы, что разочаровало уфимских болельщиков, ожидавших усиления после бронзовых медалей.

В межсезонье-2025 клуб потерял сразу нескольких ключевых исполнителей. В «Вашингтон» уехал лидер плей-офф и один из ведущих бомбардиров команды Шелдон Ремпал. Он подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ, однако не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате и уже в октябре 2025 года расторг контракт и вернулся в «Салават Юлаев». Результативные канадцы Нэйтан Тодд и Скотт Уилсон перешли в «Спартак» и «Сибирь», а защитники Динар Хафизуллин и Михаил Науменков также покинули Уфу. Кроме того, клуб расторг контракт с главной звездой Джошуа Ливо.

По данным КХЛ, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2026 Шелдон Ремпал стал лучшим бомбардиром «Салавата» в серии с «Автомобилистом», набрав 7 очков (3 гола + 4 передачи). «Салават» вышел во второй раунд, одолев «Автомобилист», однако затем уступил «Локомотиву».

К слову, «Салават Юлаев» уже начал работу по удержанию состава: клуб продлил соглашения с Владиславом Ефремовым на три года, Никитой Зоркиным и Евгением Куликом — на два года, а также с канадским форвардом Джеком Родуолдом до конца следующего сезона. Контракты с большинством остальных игроков действующего состава истекают в конце мая 2026 года.