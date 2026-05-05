Ремпал допустил возможность остаться в «Салавате Юлаеве» на следующий сезон

Канадский форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сообщил, что пока отдыхает после завершения сезона и примет решение о дальнейшей карьере через несколько недель.

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал в интервью «Чемпионату» прокомментировал вопрос о продолжении карьеры в клубе. Форвард признался, что пока не готов давать конкретных ответов.

«Я просто отдыхаю после окончания сезона. Буду принимать решение позже, через несколько недель», — заявил Ремпал.

Впрочем, на прямой вопрос о желании остаться в «Салавате» 30-летний канадец ответил однозначно: «Да».

Ремпал подписал соглашение с уфимским клубом в октябре 2025 года сроком на один год. В завершившемся регулярном чемпионате хоккеист провёл 38 встреч и набрал 46 (15+31) очков. В плей-офф он отыграл 10 матчей и записал на счёт 8 (3+5) очков.

Летом 2025 года хоккеист покинул «Салават Юлаев», решив попробовать силы в НХЛ. Он подписал контракт с «Вашингтоном», провёл несколько предсезонных матчей, однако сезон начал в фарм-лиге (АХЛ). Не получив шанса в основе состава, Ремпал расторг договор с американским клубом и вернулся в Уфу — уже до 31 мая 2026 года.

По данным «Спорт-Экспресса», канадец являлся самым высокооплачиваемым игроком не только «Салавата», но и всей КХЛ. Его годовое вознаграждение составляло 100 млн рублей.

В первом раунде Кубка Гагарина — 2026 Ремпал забросил победную шайбу в ворота «Автомобилиста» на 81-й минуте шестого матча — это обеспечило «Салавату» выход во второй раунд. По данным КХЛ, в той серии плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 (3+4) очков.

«Салават Юлаев» завершил розыгрыш Кубка Гагарина — 2026 в четвертьфинале, проиграв «Локомотиву» со счётом 0–4 в серии.