«Ребята должны гордиться собой»: тренер «Салавата Юлаева» — о победе над СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги тяжёлой победы над СКА (2:1). Он объяснил робкое начало, похвалил четвёртое звено и признался в усталости команды.

Тяжелейшую победу вырвали уфимцы у питерского СКА. После матча главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на пресс-конференции объяснил, как его подопечным удалось переломить ход встречи и забрать два очка.

Начало игры выдалось непростым. Команда, по словам наставника, выглядела робко и будто выжидала действий соперника. В этот момент «юлаевцев» буквально тащил вратарь Семён Вязовой, совершивший несколько ключевых спасений. Лишь его уверенная игра не позволила СКА уйти в отрыв.

Инициативу удалось перехватить только во втором периоде. Уфимцы смогли навязать свою игру и начали действовать куда более осмысленно в обороне. Козлов считает, что команда сыграла тактически правильно, что и стало залогом успеха в поединке против такого сильного оппонента. Ребята должны гордиться этим результатом.

Голы в последнее время забивают в основном защитники, и это не случайность. Тренерский штаб просит их активнее подключаться к атакам, что и сделали в этот раз Газимов со Стюартом. Форварды же, по задумке, должны выводить оборонцев на ударные позиции.

Наставник признал, что команда сейчас сильно вымотана — как физически, так и эмоционально. Тяжёлые старты в последних матчах он связывает именно с этим. Но Козлову нравится, как игроки, особенно молодые, преодолевают мышечную боль и находят в себе силы.

Отдельно тренер отметил четвёртое звено. Молодые и дерзкие парни нанесли почти треть всех бросков команды, выматывая соперника своим темпом, и в итоге забили гол. Козлов также намекнул, что по мере возвращения травмированных игроков в составе возможны новые сочетания.