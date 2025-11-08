0
Спорт

«Ребят упрекнуть не в чем﻿»: тренер «Салавата Юлаева» — о причинах поражения в игре с «Нефтехимиком»

Виктор Козлов оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Нефтехимика» и отметил старания игроков, отсутствие проблем с физикой и сложность для молодых хоккеистов.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ — тренер не упрекает игроков, несмотря на нулевую реализацию.

Содержание
  1. «Ребят упрекнуть не в чем»
  2. Контроль во втором и третьем периодах
  3. Молодёжь и ошибки в обороне
  4. Атакующий стиль без изменений

«Ребят упрекнуть не в чем»

После гостевого матча в Нижнекамске главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов отметил самоотдачу команды.

«Ребят упрекнуть не в чем. Отдали всё, что могли», — заявил тренер.

Козлов назвал ключевым эпизодом нереализованное численное большинство «пять на три» в первом периоде. По его мнению, именно этот момент определил исход встречи. Неудачный старт тренер объяснил более высокой мотивацией «Нефтехимика» в начале игры.

Контроль во втором и третьем периодах

В заключительной трети «Салават Юлаев» играл агрессивнее и чаще контролировал шайбу, но соперник ушёл в глухую оборону. Козлов подчеркнул, что команда прибавила в движении после первого периода, несмотря на короткую скамейку запасных.

Молодёжь и ошибки в обороне

Главный тренер указал на проблему стабильности из-за большой доли молодых хоккеистов в составе.

«Неопытным игрокам ещё сложно не допускать ошибок в каждом матче», — пояснил Козлов.

Он отметил, что потери шайбы при выходе из зоны неизбежны на малой площадке против физически заряженного соперника.

Атакующий стиль без изменений

На вопрос об игровой тактике в гостях Козлов ответил, что «Салават» не меняет привычный атакующий стиль.

«Осторожная игра приводит только к дополнительным проблемам», — уверен тренер.

Он добавил, что тренерский штаб продолжит работу над реализацией численного большинства.

