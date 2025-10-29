0
6 часов
Спорт

«Разгром 6:1»: «Салават Юлаев» оформил четвертую победу подряд в Уфе

Юлаевцы разгромили «Адмирал» 6:1 и записали в копилку четвёртую победу подряд. В топе — дубль Сучкова, уверенные голы Хохлачева, Фаизова, Жаровского и Цулыгина.
хоккеисты
©ХК «Салават Юлаев» / официальный сайт

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил владивостокский «Адмирал» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 28 октября. Это уже четвертая победа подряд для хозяев, которые набрали 16 очков и поднялись на девятое место в Восточной конференции. Встреча прошла при поддержке 8 521 зрителя на арене «Уфа-Арена».

Уфимцы открыли счет уже на третьей минуте матча благодаря точному броску Егора Сучкова. Во втором периоде «Салават» устроил настоящую феерию: команда забросила четыре шайбы подряд. Александр Хохлачев забил в большинстве на последней секунде первого периода. Через 32 секунды второго периода отличился Артур Фаизов. Затем Сучков оформил дубль на 35-й минуте.

Единственная шайба «Адмирала» была заброшена Степаном Старковым на 37-й минуте. Но уже через минуту Александр Жаровский восстановил преимущество в четыре шайбы, также реализовав численное преимущество. Завершил разгром Ярослав Цулыгин на 54-й минуте.

Победа позволила уфимскому клубу оторваться от последнего места конференции и подняться на девятую строчку. Сейчас «Салават Юлаев» отстает от зоны плей-офф всего на три очка. Команда Виктора Козлова одержала четвертую победу подряд впервые в этом сезоне.

Для «Адмирала» это стало пятым поражением подряд. Владивостокский клуб находится на десятом месте Восточной конференции с 16 очками — столько же, сколько у уфимцев. Последнюю победу «моряки» одержали 15 октября дома против тольяттинской «Лады» со счетом 6:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Салавата» Егор Сучков, оформивший дубль. Он открыл счет на третьей минуте и забил еще раз на 35-й. По одной результативной передаче на счету Александра Жаровского, который также забил одну шайбу.

В воротах уфимцев отыграл Вязовой, который уверенно действовал на протяжении всей встречи. У «Адмирала» в первом периоде стоял Хуска, которого на 31-й минуте заменили на Цыбу.

31 октября команды проведут еще один матч в Уфе. «Салавату Юлаеву» важно закрепить успех и продолжить победную серию, чтобы приблизиться к зоне плей-офф. «Адмиралу» необходимо прервать серию поражений и вернуть игровой тонус перед продолжением выездной серии.

Похожие записи
0
29.10.2025
Спорт

«Понравилась самоотдача»: Козлов оценил победу «Салавата» над «Адмиралом» 6:1 в Уфе

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 6:1. Наставник объяснил успех командным духом на фоне травм и анонсировал скорое появление легионера Шелдона Ремпала.
0
29.10.2025
Спорт

«Фатальное невезение»: тренер «Адмирала» Тамбиев объяснил поражение 1:6 в Уфе

хоккеисты
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал поражение 1:6 от «Салавата» тотальным невезением. Он пожаловался на три гола с рикошета и потерю концентрации у своих игроков.
0
29.10.2025
Спорт

«Счёт не по игре»: Егор Сучков признался, что победа над «Адмиралом» далась непросто

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков наконец-то открыл счёт своим голам в сезоне. Он считает победу 6:1 над «Адмиралом» не совсем по игре и уже готовится к реваншу.
0
28.10.2025
Спорт

«Долгов нет, зарплаты выплачены»: Ринат Баширов рассказал о финансовом оздоровлении «Салавата Юлаева»

ринат Баширов
«Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате и бюджету. Клуб вышел в плюс, управленцы готовят обновлённую команду без кредиторской тени.
0
27.10.2025
Спорт

Пиксели на льду: «Салават Юлаев» показал 8-битную форму для тренировок

тренировочная форма хоккеистов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» попробовали новый ретро-образ: тренировочная форма выполнена в 8-битном стиле, а на спине красуется символ Уфы — памятник Салавату Юлаеву.
0
27.10.2025
Спорт

«Салават Юлаев» подписал самый дорогой контракт в КХЛ вернув Шелдона Ремпала в команду

шелдон ремпал
Рекордный контракт для канадского бомбардира — «Салават Юлаев» возвращает Шелдона Ремпала, который уже прославился в прошлом сезоне. Теперь ставка только на победы.
