«Разгром 6:1»: «Салават Юлаев» оформил четвертую победу подряд в Уфе

Юлаевцы разгромили «Адмирал» 6:1 и записали в копилку четвёртую победу подряд. В топе — дубль Сучкова, уверенные голы Хохлачева, Фаизова, Жаровского и Цулыгина.

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил владивостокский «Адмирал» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 28 октября. Это уже четвертая победа подряд для хозяев, которые набрали 16 очков и поднялись на девятое место в Восточной конференции. Встреча прошла при поддержке 8 521 зрителя на арене «Уфа-Арена».

Уфимцы открыли счет уже на третьей минуте матча благодаря точному броску Егора Сучкова. Во втором периоде «Салават» устроил настоящую феерию: команда забросила четыре шайбы подряд. Александр Хохлачев забил в большинстве на последней секунде первого периода. Через 32 секунды второго периода отличился Артур Фаизов. Затем Сучков оформил дубль на 35-й минуте.

Единственная шайба «Адмирала» была заброшена Степаном Старковым на 37-й минуте. Но уже через минуту Александр Жаровский восстановил преимущество в четыре шайбы, также реализовав численное преимущество. Завершил разгром Ярослав Цулыгин на 54-й минуте.

Победа позволила уфимскому клубу оторваться от последнего места конференции и подняться на девятую строчку. Сейчас «Салават Юлаев» отстает от зоны плей-офф всего на три очка. Команда Виктора Козлова одержала четвертую победу подряд впервые в этом сезоне.

Для «Адмирала» это стало пятым поражением подряд. Владивостокский клуб находится на десятом месте Восточной конференции с 16 очками — столько же, сколько у уфимцев. Последнюю победу «моряки» одержали 15 октября дома против тольяттинской «Лады» со счетом 6:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Салавата» Егор Сучков, оформивший дубль. Он открыл счет на третьей минуте и забил еще раз на 35-й. По одной результативной передаче на счету Александра Жаровского, который также забил одну шайбу.

В воротах уфимцев отыграл Вязовой, который уверенно действовал на протяжении всей встречи. У «Адмирала» в первом периоде стоял Хуска, которого на 31-й минуте заменили на Цыбу.

31 октября команды проведут еще один матч в Уфе. «Салавату Юлаеву» важно закрепить успех и продолжить победную серию, чтобы приблизиться к зоне плей-офф. «Адмиралу» необходимо прервать серию поражений и вернуть игровой тонус перед продолжением выездной серии.