«Рассчитываю на тех, кто есть»: главный тренер «Салавата» — о новом составе и задачах

На фоне кадровых потерь и финансовых трудностей главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сохраняет рабочий настрой. В своём первом большом интервью перед сезоном он обозначил новый курс команды, сделав ставку на молодых игроков и внутренние резервы.
«Я считаю, что у нас собирается команда возможностей, у которой появится шанс доказать свою состоятельность», — заявил Козлов.
Он признал, что состав практически новый и в нём много молодёжи, которой придётся доказывать своё право на место в основе.
Тренер также прокомментировал ситуацию с легионерами. По его словам, иностранные игроки уже в Уфе и проходят медосмотр, но ключевой нападающий Джош Ливо всё ещё оформляет визу. На прямой вопрос, рассчитывает ли он на Ливо и Хмелевского, Козлов ответил сдержанно, дав понять, что исходит из текущей реальности:
«Я исхожу из той ситуации, что мне говорит руководство. Рассчитываю на тех, кто есть».
Козлов не стал уходить и от вопроса о возросшем скепсицизме вокруг команды.
«Вы чувствуете, что в „Салават“ сейчас меньше верят?» — спросили журналисты. «Мы фокусируемся на своей работе», — ответил тренер.
Что касается тактики, то кардинальных изменений в рисунке игры ждать не стоит, хотя некоторые корректировки неизбежны. Вратарский вопрос, по словам Козлова, решён: Александр Самонов — первый номер, а Семён Вязовой будет ему помогать.
Александр Кадейкин: центральный нападающий первого звена, перешедший в СКА.
Сергей Шмелёв: один из лучших бомбардиров, также ушедший в СКА.
Шелдон Ремпал: лучший бомбардир команды в плей-офф 2025 года, что стало одной из самых ощутимых потерь.
Данил Башкиров и Егор Сучков: молодые нападающие, перешедшие в «Металлург» и «Амур» соответственно.
Илья Ежов: основной вратарь прошлого сезона.
Райан Мёрфи: защитник-легионер.
Потеря этих игроков стала главной причиной, почему состав называют «новым», а руководство вынуждено делать ставку на внутренние резервы и молодежь.
Иван Дроздов: нападающий, полученный в результате обмена из ЦСКА и считающийся одним из главных приобретений.
Владислав Ефремов: центральный нападающий, вернувшийся в Уфу из московского «Динамо».
Егор Сурин: молодой талантливый форвард из системы «Локомотива», выбранный на драфте.
Матвей Гуськов: нападающий, также перешедший из ЦСКА.
Кроме того, состав пополнили другие недорогие игроки, такие как Стюарт, Юдин, Корбит, Федотов и Кузнецов. Генеральный директор клуба подтвердил, что громких трансферов не будет, а зарплатная ведомость скорректирована в сторону уменьшения.
Александр Хмелевский: Спортсмен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до 2027 года и не является свободным агентом. Его возвращение в Уфу не подвергается сомнению, он остается одним из лидеров команды. Осторожность тренера в комментариях, вероятно, связана с общей финансовой нестабильностью, а не с контрактным статусом игрока.
Бюджет и долги: Зарплатный бюджет клуба был сокращен до минимума, разрешенного в КХЛ (около 475–500 млн рублей), а общие долги оцениваются в 300–400 млн рублей. Клуб столкнулся с судебными исками на крупные суммы, например, в 109 млн и 270 млн рублей.
Трансферная политика: Из-за нехватки средств «Салават Юлаев» не смог удержать дорогостоящих лидеров (Кадейкин, Шмелёв) и был вынужден расторгнуть контракты с другими игроками для экономии (например, с Хафизуллиным и Самоновым).
Новый курс: Вместо борьбы за звёздных новичков руководство сделало ставку на внутренние резервы, обмены и подписание молодых, менее дорогих игроков. Новый курс «команда возможностей» — это не просто философия, а вынужденная стратегия, продиктованная текущими экономическими реалиями.