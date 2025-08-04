«Рассчитываю на тех, кто есть»: главный тренер «Салавата» — о новом составе и задачах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от сезона, назвав обновлённый состав «командой возможностей». Он признал, что в команду сейчас меньше верят, но подчеркнул, что рассчитывает на голодную до побед молодёжь и тех, кто уже в строю.

На фоне кадровых потерь и финансовых трудностей главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сохраняет рабочий настрой. В своём первом большом интервью перед сезоном он обозначил новый курс команды, сделав ставку на молодых игроков и внутренние резервы.

«Я считаю, что у нас собирается команда возможностей, у которой появится шанс доказать свою состоятельность», — заявил Козлов.

Он признал, что состав практически новый и в нём много молодёжи, которой придётся доказывать своё право на место в основе.

Тренер также прокомментировал ситуацию с легионерами. По его словам, иностранные игроки уже в Уфе и проходят медосмотр, но ключевой нападающий Джош Ливо всё ещё оформляет визу. На прямой вопрос, рассчитывает ли он на Ливо и Хмелевского, Козлов ответил сдержанно, дав понять, что исходит из текущей реальности:

«Я исхожу из той ситуации, что мне говорит руководство. Рассчитываю на тех, кто есть».

Козлов не стал уходить и от вопроса о возросшем скепсицизме вокруг команды.

«Вы чувствуете, что в „Салават“ сейчас меньше верят?» — спросили журналисты. «Мы фокусируемся на своей работе», — ответил тренер.

Что касается тактики, то кардинальных изменений в рисунке игры ждать не стоит, хотя некоторые корректировки неизбежны. Вратарский вопрос, по словам Козлова, решён: Александр Самонов — первый номер, а Семён Вязовой будет ему помогать.