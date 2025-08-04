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«Рассчитываю на тех, кто есть»: главный тренер «Салавата» — о новом составе и задачах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от сезона, назвав обновлённый состав «командой возможностей». Он признал, что в команду сейчас меньше верят, но подчеркнул, что рассчитывает на голодную до побед молодёжь и тех, кто уже в строю.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

На фоне кадровых потерь и финансовых трудностей главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сохраняет рабочий настрой. В своём первом большом интервью перед сезоном он обозначил новый курс команды, сделав ставку на молодых игроков и внутренние резервы.

«Я считаю, что у нас собирается команда возможностей, у которой появится шанс доказать свою состоятельность», — заявил Козлов.

Он признал, что состав практически новый и в нём много молодёжи, которой придётся доказывать своё право на место в основе.

Тренер также прокомментировал ситуацию с легионерами. По его словам, иностранные игроки уже в Уфе и проходят медосмотр, но ключевой нападающий Джош Ливо всё ещё оформляет визу. На прямой вопрос, рассчитывает ли он на Ливо и Хмелевского, Козлов ответил сдержанно, дав понять, что исходит из текущей реальности:

«Я исхожу из той ситуации, что мне говорит руководство. Рассчитываю на тех, кто есть».

Козлов не стал уходить и от вопроса о возросшем скепсицизме вокруг команды.

«Вы чувствуете, что в „Салават“ сейчас меньше верят?» — спросили журналисты. «Мы фокусируемся на своей работе», — ответил тренер.

Что касается тактики, то кардинальных изменений в рисунке игры ждать не стоит, хотя некоторые корректировки неизбежны. Вратарский вопрос, по словам Козлова, решён: Александр Самонов — первый номер, а Семён Вязовой будет ему помогать.

Часто задаваемые вопросы
В статье говорится о «кадровых потерях». Кто именно из ключевых игроков покинул команду в межсезонье?
Команда действительно лишилась практически всей центральной оси и нескольких лидеров, что подтверждается трансферными данными. Уфимский клуб покинули:

Александр Кадейкин: центральный нападающий первого звена, перешедший в СКА.

Сергей Шмелёв: один из лучших бомбардиров, также ушедший в СКА.

Шелдон Ремпал: лучший бомбардир команды в плей-офф 2025 года, что стало одной из самых ощутимых потерь.

Данил Башкиров и Егор Сучков: молодые нападающие, перешедшие в «Металлург» и «Амур» соответственно.

Илья Ежов: основной вратарь прошлого сезона.

Райан Мёрфи: защитник-легионер.

Потеря этих игроков стала главной причиной, почему состав называют «новым», а руководство вынуждено делать ставку на внутренние резервы и молодежь.
Кого «Салават Юлаев» подписал на замену ушедшим лидерам?
Клуб провёл точечную и бюджетную селекцию, сделав ставку на игроков с потенциалом роста из-за финансовых ограничений. Среди ключевых новичков:

Иван Дроздов: нападающий, полученный в результате обмена из ЦСКА и считающийся одним из главных приобретений.

Владислав Ефремов: центральный нападающий, вернувшийся в Уфу из московского «Динамо».

Егор Сурин: молодой талантливый форвард из системы «Локомотива», выбранный на драфте.

Матвей Гуськов: нападающий, также перешедший из ЦСКА.

Кроме того, состав пополнили другие недорогие игроки, такие как Стюарт, Юдин, Корбит, Федотов и Кузнецов. Генеральный директор клуба подтвердил, что громких трансферов не будет, а зарплатная ведомость скорректирована в сторону уменьшения.
В чем именно заключается неопределенность с легионерами Джошем Ливо и Александром Хмелевским?
Джош Ливо: У канадского форварда есть действующий контракт с клубом. Основная неопределенность связана с его высокой зарплатой (около 110 млн рублей), которая является серьезной нагрузкой для бюджета. Агент игрока подтверждает, что Ливо оформляет российскую визу и намерен присоединиться к команде. Однако финансовые трудности клуба оставляют его будущее в Уфе под вопросом.

Александр Хмелевский: Спортсмен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до 2027 года и не является свободным агентом. Его возвращение в Уфу не подвергается сомнению, он остается одним из лидеров команды. Осторожность тренера в комментариях, вероятно, связана с общей финансовой нестабильностью, а не с контрактным статусом игрока.
В тексте упомянуты «финансовые трудности». Как они конкретно влияют на команду?
Финансовые трудности напрямую повлияли на трансферную политику и общую стратегию клуба. Это подтверждается многочисленными источниками.

Бюджет и долги: Зарплатный бюджет клуба был сокращен до минимума, разрешенного в КХЛ (около 475–500 млн рублей), а общие долги оцениваются в 300–400 млн рублей. Клуб столкнулся с судебными исками на крупные суммы, например, в 109 млн и 270 млн рублей.

Трансферная политика: Из-за нехватки средств «Салават Юлаев» не смог удержать дорогостоящих лидеров (Кадейкин, Шмелёв) и был вынужден расторгнуть контракты с другими игроками для экономии (например, с Хафизуллиным и Самоновым).

Новый курс: Вместо борьбы за звёздных новичков руководство сделало ставку на внутренние резервы, обмены и подписание молодых, менее дорогих игроков. Новый курс «команда возможностей» — это не просто философия, а вынужденная стратегия, продиктованная текущими экономическими реалиями.
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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