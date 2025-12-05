0
1 час
Спорт

«Против них круто выступать»: Ремпал о победе над «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) и высказался о Матче звёзд КХЛ.
Шелдон Ремпал
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» со счётом 4:1. По его словам, матчи против казанского клуба всегда дают команде дополнительный заряд.

«Против «Ак Барса» играть особенно приятно и эмоционально», — отметил хоккеист.

Такие игры мотивируют и коллектив, и его самого.

О Матче звёзд

Комментируя возможное участие в Матче звёзд КХЛ, который пройдёт в Екатеринбурге, Ремпал подчеркнул: до этого ещё нужно дорасти.

«Было бы здорово попасть на такое событие — это важный турнир для всей лиги», — признался он.

Канадец напомнил, что выступает в КХЛ относительно недавно, в то время как многие коллеги играют здесь годами. Попадание в состав участников Матча звёзд требует стабильной работы.

