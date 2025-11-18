0
5 часов
Спорт

«Просто трудились до сирены»: Ефремов об итогах матча с «Локомотивом» и своей пятой шайбе

Уфимский «Салават Юлаев» в напряжённой борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:4, проиграв в овертайме, но сумел заработать одно очко. Форвард команды Владислав Ефремов проанализировал ход встречи, указав на ключевые моменты, которые определили итоговый результат.
Владислав Ефремов
©ХК "Салават Юлаев"

По оценке нападающего, команда безупречно провела стартовый игровой отрезок. В первом периоде уфимцы полностью выполняли тренерскую установку, доминировали на льду и создали множество голевых моментов, что позволяло контролировать ход матча.

Ситуация кардинально изменилась после первого перерыва. Как пояснил Ефремов, во второй двадцатиминутке игроки «Салавата» стали допускать невынужденные ошибки, которые он охарактеризовал как «глупые». Это позволило хоккеистам «Локомотива» перехватить инициативу и навязать свою игру, заперев уфимцев в их зоне.

Несмотря на неудачный второй период, в заключительной трети матча «юлаевцы» смогли переломить ход игры. Владислав Ефремов особо отметил важность шайбы Джека Родуолда, которая сравняла счёт и позволила команде «зацепиться» за игру. Главной причиной этого камбэка он назвал характер.

«В „Салавате“ собрана неуступчивая команда, которая не хотела проигрывать. Мы просто трудились до финальной сирены, за что хоккей нас и вознаградил», — передаёт слова игрока пресс-служба клуба.

Сам Ефремов также внёс вклад в результат, забросив, по его словам, «трудовую» шайбу. Он детально описал момент: Александр Хохлачёв отдал передачу на Ярослава Цулыгина, тот совершил бросок низом, а Ефремову осталось лишь удачно подставить клюшку.

Форвард прокомментировал и маркетинговое название встречи «Медовое побоище», отметив, что для игроков важен каждый балл в турнирной таблице, а не яркая афиша, которая создаётся для болельщиков. В завершение беседы нападающий с локальным патриотизмом ответил на вопрос о любимом мёде, назвав башкирский лучшим, потому что он «свой, родной и вкусный».

Для «Салавата Юлаева» это поражение стало вторым в противостояниях с «Локомотивом» в текущем сезоне. Предыдущая встреча команд состоялась 25 октября в Ярославле и также завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Шайба в ворота ярославцев стала для Владислава Ефремова пятой в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

