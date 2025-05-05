Ну вот и всё — хоккейный «Салават Юлаев» завершил свой путь в Кубке Гагарина. Сообщаем с места событий: в Ярославле на «Арене-2000» «Локомотив» расстроил уфимцев и отправил их домой только с бронзой.

Решающая игра полуфинала обернулась настоящим испытанием: хозяева забили четыре шайбы, гости — только две. Александр Радулов был сегодня героем — открыл счёт, оформил и финальную точку. Егор Сурин добавил ещё две шайбы в копилку «Локо». За «Салават» забросили только Скотт Уилсон и Александр Хмелевски — и этого оказалось мало.

Счёт 4:2, серия 4:1 — «Салават» вылетает, а «Локомотив» идёт дальше за Кубком Гагарина. Бронза — всё, что осталось у уфимцев.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее успел публично похвалить команду: «Молодцы, дотянули до медалей». Фанатам остаётся только поддержать своих и ждать следующего сезона.

Редакция Ньюс-Баш считает: ребята сражались достойно, но сенсации не получилось. Хотя бы медаль — уже повод для гордости.

— Красавцы 👍 молодцы 👏👏👏. Но ладно не в том году. Молодцы хоккей был красивый 👍 столько эмоций 🔥🔥🔥, — написал Timur.

— Эхх, столько эмоций. В серии против локо это было по сути избиение младенца. Как же жалко Виктора Козлова, мне показалось что он чуть ли не пал на колени. Вязовой невероятно помог, Хмелевский, Алалыкин дерзкие. Я был счастлив видеть это, возможно в следующем году не повторится и мы пройдем в финал!😁👍, — прокомментировал FRANCSUS.

— Спасибо за сезон ребята 💚,вы старались,удачи в следующем сезоне 💚, — пишет Алияша.