0
5 часов
Спорт

«Прививка безденежьем и ставка на молодежь»: Пашков объяснил феномен успеха «Салавата Юлаева» в последних матчах

«Салавату Юлаеву» пророчили дно таблицы, а он ворвался в плей-офф. Олимпийский чемпион Пашков считает, что уфимцы тащат за счёт тренера и молодёжи.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский хоккей ломает систему. Пока другие клубы КХЛ гасят пожары отставками и деньгами, «Салават Юлаев» лезет вверх благодаря тренерской работе и ставке на молодёжь. Таким мнением с Russia-Hockey.ru поделился олимпийский чемпион Александр Пашков.

Содержание
  1. Из аутсайдеров в плей-офф
  2. Фактор Козлова и ставка на молодёжь
  3. «Прививка безденежьем»

Из аутсайдеров в плей-офф

Ещё недавно команду считали главным претендентом на подвал лиги. Особенно после ухода лидера Александра Хмелевски. Однако двойная победа над «Адмиралом» с общим счётом 11:1 впервые в сезоне протолкнула уфимцев в топ-8 Восточной конференции. Сейчас у них 18 очков после 20 игр.

По словам Пашкова, такой взлёт не стал для него полной неожиданностью. Эксперт предчувствовал, что клуб сможет выкарабкаться. Ему импонировала спокойная реакция руководства на летнее сокращение бюджета — без паники и поисков виноватых.

Фактор Козлова и ставка на молодёжь

Ключевой фигурой успеха Пашков называет тренера Виктора Козлова. За последние годы он показал себя как гибкий специалист, способный давать результат в любых условиях: с большими и скромными бюджетами, с ветеранами и юными игроками.

Нынешний подъём команды обеспечивают именно молодые таланты. Место в воротах забронировал Семён Вязовой, а в атаке зажигают Жаровский и Фаизов. Из хоккейного забвения вернулся и показывает результат Александр Хохлачёв.

«Прививка безденежьем»

Эксперт называет происходящее феноменом. Он считает, что «прививка безденежьем» заставила команду искать внутренние резервы. Это не только вернуло «Салават» в борьбу, но и открыло российскому хоккею целую группу молодых дарований, которые могли бы затеряться.

Бюджетные трудности, о которых говорил Пашков, действительно имели место. Перед сезоном сообщалось о серьёзном сокращении финансирования клуба. Из-за этого «Салават» был вынужден расстаться со своим лучшим бомбардиром прошлого сезона Александром Хмелевски, который перешёл в московский «Спартак».

Похожие записи
0
01.11.2025
Спорт

Стена из Череповца, казанский американец, снайпер из Омска и дебютант из Уфы: КХЛ назвала лучших игроков октября

александр жаровский
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам октября. Лауреатами стали представители «Северстали», «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
0
01.11.2025
Спорт

Форварда «Салавата Юлаева» Девина Броссо отправили на скамейку штрафников за рыцарство

Девин Броссо
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо не сможет помочь команде в следующей игре. КХЛ наказала канадца за драку, в которой он заступился за своего голкипера.
0
01.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» нашёл нового стража ворот до конца чемпионата

Илья Коновалов
В уфимском «Салавате Юлаеве» — кадровые перестановки. Клуб заключил контракт с 27-летним Ильёй Коноваловым, который заменит Александра Самонова.
0
31.10.2025
Спорт

«Ребята на зубах вытащили матч»: Виктор Козлов о победе «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» в Уфе

Виктор Козлов
Уфимский «Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, разгромив «Адмирал» со счётом 5:0. Команда вошла в зону плей-офф, но тренер Виктор Козлов уже думает о битве с чемпионом.
0
31.10.2025
Спорт

«Вязовой держал нас в игре»: Василевский о разгроме «Адмирала» в Уфе

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский назвал три ключа к разгромной победе над «Адмиралом». Это сейвы вратаря, самоотверженность и драка за голкипера.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.