Представитель Самонова объяснил его громкий трансфер в Москву

Представитель вратаря Александра Самонова объяснил, почему тот не захотел оставаться в «Салавате Юлаеве». Оказалось, на решение повлияли истекающий контракт и интерес со стороны других команд лиги.
вратарь Александр Самонов
©rutube
Содержание
  1. Почему вратарь покинул команду
  2. Мечта о Кубке и быстрый трансфер
  3. Выгода для «Салавата»

Почему вратарь покинул команду

Представитель голкипера Александра Самонова, Александр Черных, поделился подробностями его перехода из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. В интервью для «РБ Спорт» он рассказал, что уфимский клуб сам инициировал переговоры о возможном обмене, несмотря на запрет в контракте вратаря.

По словам агента, на решение Самонова повлияло несколько факторов. Главными стали истекающий контракт и проявленный интерес со стороны других клубов КХЛ. Руководство «Салавата» сообщило, что ведёт диалог с несколькими командами, но общение с ЦСКА вышло на финишную прямую. Этот вариант устроил голкипера, поскольку он знаком с тренером вратарей в московской команде.

Мечта о Кубке и быстрый трансфер

Сделка была оформлена стремительно. Сразу после одного из матчей Самонов подписал все необходимые документы для обмена. Черных отметил, что на его клиента претендовали и другие клубы, но не все были готовы брать игрока с заканчивающимся соглашением. При этом с уфимским клубом удалось сохранить тёплые отношения — всё прошло этично, без ультиматумов и давления.

Уход Самонова из «Салавата» выглядит логичным шагом на фоне его амбиций. Вратарь стремится побороться за Кубок Гагарина, а уфимский клуб в текущем сезоне далёк от этой цели. К тому же, продолжать сотрудничество с командой голкипер не планировал.

Выгода для «Салавата»

Для «Салавата Юлаева» обмен также оказался выгодным. Клуб сэкономил на зарплате игрока около 25 миллионов рублей и заранее позаботился о замене, подписав контракт с Ильёй Коноваловым. Ранее сообщалось, что уфимцы занимали последнее место в таблице Восточной конференции, а сам Самонов не отличался высокой статистикой, пропуская в среднем почти три шайбы за игру.

