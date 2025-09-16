Поражение и драка: защитник «Салавата Юлаева» нашёл позитив в матче с «Автомобилистом»

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров не унывает после проигрыша «Автомобилисту». Он рассказал, почему полез в драку с гигантом Трямкиным и почему «большие шкафы громко падают».

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров прокомментировал итоги встречи с «Автомобилистом». По его мнению, уфимцы сами упустили победу в этом матче.

Итоговый счёт 2:4 на табло оказался не в пользу юлаевцев. Хоккеист считает, что команда слишком часто отправлялась на скамейку штрафников и не выполняла установки тренерского штаба.

Ключевой проблемой стала слабая реализация моментов. Ребята не смогли эффективно действовать в атаке ни в равных составах, ни при численном преимуществе, упуская один шанс за другим.

«Автомобилист» же, напротив, грамотно воспользовался ошибками хозяев льда. Екатеринбуржцы действовали уверенно, наказывая за любую оплошность в обороне и на синей линии.

Кульминацией матча для самого Комарова стала стычка с Никитой Трямкиным, который заметно превосходит его в габаритах. Но защитника это не смутило, он действовал по принципу «чем больше шкаф, тем громче падает». Хоккеист подчеркнул, что габариты противника для него не имеют значения. Если нужно вступиться за партнёра по команде, он без колебаний готов сбросить перчатки.