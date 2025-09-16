0
12 часов
Спорт

Поражение и драка: защитник «Салавата Юлаева» нашёл позитив в матче с «Автомобилистом»

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров не унывает после проигрыша «Автомобилисту». Он рассказал, почему полез в драку с гигантом Трямкиным и почему «большие шкафы громко падают».
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров прокомментировал итоги встречи с «Автомобилистом». По его мнению, уфимцы сами упустили победу в этом матче.

Итоговый счёт 2:4 на табло оказался не в пользу юлаевцев. Хоккеист считает, что команда слишком часто отправлялась на скамейку штрафников и не выполняла установки тренерского штаба.

Ключевой проблемой стала слабая реализация моментов. Ребята не смогли эффективно действовать в атаке ни в равных составах, ни при численном преимуществе, упуская один шанс за другим.

«Автомобилист» же, напротив, грамотно воспользовался ошибками хозяев льда. Екатеринбуржцы действовали уверенно, наказывая за любую оплошность в обороне и на синей линии.

Кульминацией матча для самого Комарова стала стычка с Никитой Трямкиным, который заметно превосходит его в габаритах. Но защитника это не смутило, он действовал по принципу «чем больше шкаф, тем громче падает». Хоккеист подчеркнул, что габариты противника для него не имеют значения. Если нужно вступиться за партнёра по команде, он без колебаний готов сбросить перчатки.

Похожие записи
0
16.09.2025
Спорт

Уфимцы снова уступили: форвард «Салавата Юлаева» Хохряков назвал причину лузстрика

петр хохряков
Форвард уфимцев Пётр Хохряков считает, что два поражения от «Автомобилиста» — результат плохой дисциплины и ненужных удалений. Команда не смогла вернуться в игру после двух быстрых шайб, и теперь меньшинство требует серьёзной работы.
0
16.09.2025
Спорт

Козлов объяснил, почему уфимцы снова уступили на льду

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов разобрал поражение от «Автомобилиста». Считает, что юный состав учится на ошибках, а заменить Ливо мог бы только завершивший карьеру Мозякин.
0
11.09.2025
Спорт

Хотел доказать их ошибку: Уилсон честно высказался о работе с Козловым

скотт уилсон
Экс-нападающий «Салавата» Скотт Уилсон рассказал, как Виктор Козлов помог ему выйти из карьерного тупика после «Металлурга». Хоккеист признался, что хотел утереть нос бывшему клубу.
0
11.09.2025
Спорт

Скотт Уилсон назвал причину ухода из «Салавата Юлаева»

скотт уилсон
Канадский экс-форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон внезапно заговорил. Он утверждает, что клуб не смог удержать его и других игроков из-за нехватки денег.
0
09.09.2025
Спорт

Автор победного гола Хмелевский – об игре с «Металлургом» и настрое команды

хоккеисты
Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский — о победе над «Металлургом». Рассказал про крутую игру вратаря, голевой пас-конфетку и запредельный настрой молодой команды на новый сезон.
