«Понравилась самоотдача»: Козлов оценил победу «Салавата» над «Адмиралом» 6:1 в Уфе

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 6:1. Наставник объяснил успех командным духом на фоне травм и анонсировал скорое появление легионера Шелдона Ремпала.
виктор козлов
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча с «Адмиралом» поделился с хоккейным клубом своим мнением об игре. Наставник остался доволен результатом и настроем своих подопечных.

Команда выдала отличный поединок, а удача явно была на стороне уфимцев, что вылилось в шесть заброшенных шайб. Козлов отметил, что радоваться долго нельзя. Уже послезавтра предстоит совсем другой матч, к которому нужно серьёзно готовиться. Отдельно он поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку на заполненной «Уфа-Арене».

Особенно тренер выделил Егора Сучкова, который наконец-то прервал свою безголевую серию и оформил дубль. Козлов выразил надежду, что это поможет форварду раскрепоститься и продолжить приносить пользу коллективу. По его словам, Сучков никогда не сдавался и много работал, даже когда сталкивался с трудностями.

Эпидемия травм, как ни странно, пошла команде на пользу. Наставник согласен, что кадровые проблемы только сплотили игроков. Ребята на льду бьются друг за друга, и, если один допускает ошибку, другой всегда готов подстраховать. Коллектив сейчас работает как единый механизм.

По кадровым вопросам конкретики пока мало. Ситуацию с голкипером Александром Самоновым тренер комментировать отказался, сославшись на слухи. А вот легионер Шелдон Ремпал уже на подходе — он занят оформлением документов и может успеть к выездной серии. Козлов заверил, что уже знает, как использовать новичка.

Из лазарета скоро могут вернуться Артём Набиев и Пётр Хохряков — оба форварда уже тренируются на льду. Однако точных сроков их появления в составе наставник не назвал.

