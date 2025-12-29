Полузащитник Расул Гыстаров ушел из ФК «Уфа» свободным агентом

Футбольный клуб «Уфа» прекратил сотрудничество с 22-летним полузащитником Расулом Гыстаровым. Контракт игрока истек, и руководство решило его не продлевать.

Гыстаров получил статус свободного агента: теперь он может перейти в любой клуб бесплатно. За два неполных года в составе «горожан» хавбек провел 51 матч. На его счету три гола и три результативные передачи.

В текущем сезоне 2025/2026 футболист перестал быть ключевым игроком основы. Он выходил на поле в 13 встречах, но не отметился полезными действиями в атаке, заработав лишь три желтые карточки.

Вместе с Гыстаровым команду покинул врач Азамат Асанов. Клуб официально поблагодарил обоих специалистов за работу и пожелал удачи в карьере. Об изменениях сообщили в пресс-службе уфимцев перед зимней паузой в чемпионате.

Расул Гыстаров перебрался в столицу Башкирии зимой 2024 года из клуба «Муром». Тогда трансфер также был бесплатным для «Уфы». Полузащитник стал частью состава, который сумел выполнить задачу по выходу из Второй лиги «А» в Первую лигу (ФНЛ).

Сейчас «Уфа» переживает непростой период. Команда показывает нестабильные результаты: в конце ноября уфимцы сыграли вничью с «Чайкой» (1:1), но затем крупно уступили «Факелу» (0:4) и проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2). Трансферная стоимость Гыстарова на фоне этих результатов замерла на отметке 225 тысяч евро.