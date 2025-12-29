0
4 часа
Спорт

Полузащитник Расул Гыстаров ушел из ФК «Уфа» свободным агентом

Футбольный клуб «Уфа» прекратил сотрудничество с 22-летним полузащитником Расулом Гыстаровым. Контракт игрока истек, и руководство решило его не продлевать.
Расул Гыстаров
©ФК «Уфа» / T.me

Гыстаров получил статус свободного агента: теперь он может перейти в любой клуб бесплатно. За два неполных года в составе «горожан» хавбек провел 51 матч. На его счету три гола и три результативные передачи.

В текущем сезоне 2025/2026 футболист перестал быть ключевым игроком основы. Он выходил на поле в 13 встречах, но не отметился полезными действиями в атаке, заработав лишь три желтые карточки.

Вместе с Гыстаровым команду покинул врач Азамат Асанов. Клуб официально поблагодарил обоих специалистов за работу и пожелал удачи в карьере. Об изменениях сообщили в пресс-службе уфимцев перед зимней паузой в чемпионате.

Расул Гыстаров перебрался в столицу Башкирии зимой 2024 года из клуба «Муром». Тогда трансфер также был бесплатным для «Уфы». Полузащитник стал частью состава, который сумел выполнить задачу по выходу из Второй лиги «А» в Первую лигу (ФНЛ).

Сейчас «Уфа» переживает непростой период. Команда показывает нестабильные результаты: в конце ноября уфимцы сыграли вничью с «Чайкой» (1:1), но затем крупно уступили «Факелу» (0:4) и проиграли тульскому «Арсеналу» (1:2). Трансферная стоимость Гыстарова на фоне этих результатов замерла на отметке 225 тысяч евро.

Похожие записи
0
28.07.2025
Спорт

«Сжёг мосты»: лидер ФК «Уфа» Олег Баклов ушел к Бердыеву после конфликта. Кто теперь на воротах?

олег баклов
ФК «Уфа» остался без основного вратаря. Олег Баклов, который два года играл за команду, расторг контракт и уехал в Азербайджан. Фанаты возмущены, а на воротах теперь ветеран и 15-летний юниор
0
18.01.2025
Спорт

Экс-защитник сборной России стал главным тренером «Уфы»

Хабибов, Тетрадзе, Фельдман
Легенда российского футбола встал у руля уфимского клуба — сегодня на первом в году заседании правления ФК «Уфа» Омари Тетрадзе официально назначен главным тренером команды.
0
29.12.2025
Новости

Указом Путина мессенджер Max стал обязательным для домовых чатов

логотип мессенджера max
Управляющие компании и поставщики ресурсов должны общаться с собственниками квартир через национальный мессенджер «Мах». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
0
29.12.2025
Новости

В Башкирии усилят охрану мест массовых гуляний из-за риска атак БПЛА

заставка news-bash
Власти Башкирии ужесточили охрану мест массовых гуляний из-за риска диверсий и атак беспилотников. На площадках выставят частную охрану, а жителей научат действовать при воздушной тревоге.
0
29.12.2025
Новости

Путин разрешил использовать мессенджер MAX вместо паспорта

мессенджер max на смартфоне
Президент России подписал закон: теперь подтвердить личность и возраст можно через приложение MAX. С 29 декабря бумажный паспорт в магазине или кинотеатре больше не нужен — достаточно показать QR-код на экране смартфона.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.