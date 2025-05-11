«Полное бескультурье»: бывший хоккеист ЦСКА и СКА осудил нецензурную речь игрока «Салавата Юлаева» в эфире

Американский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски стал героем скандала после матча с «Локомотивом» в плей-офф КХЛ. Хоккеист в перерыве не сдержал эмоций и разразился крепким словцом в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Поведение заокеанского легионера вызвало шквал критики со стороны хоккейного сообщества. Экс-нападающий СКА и ЦСКА Евгений Артюхин не стеснялся в выражениях, оценивая поступок Хмелевски.

«Это полное бескультурье и неуважение к зрителям», — отрезал Артюхин, указывая на то, что трансляции смотрят в том числе и дети, для которых хоккеисты должны быть примером.

Бывший тафгай российского хоккея подчеркнул, что КХЛ должна обратить пристальное внимание на подобные инциденты и ввести санкции против игроков, не умеющих контролировать свой язык.

По словам Артюхина, проблема выходит за рамки отдельного случая — многие иностранные хоккеисты демонстрируют неуважение к российским журналистам и болельщикам. В качестве примера эксперт привел ситуацию с Комтуа, который отвечал на вопросы прессы односложно, вызывая раздражение у фанатов.

«В НХЛ за такое поведение игрока могли бы лишить права давать интервью», — отметил Артюхин, призывая лигу установить четкие правила общения спортсменов с представителями СМИ.

Эксперт считает, что иностранным игрокам стоит помнить — они не просто спортсмены, но и публичные персоны, чье поведение влияет на имидж всей лиги. Нецензурная лексика в прямом эфире и пренебрежение журналистами не должны становиться нормой для профессиональных атлетов.