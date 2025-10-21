0
«Победы стоят дорого» — тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре с «Трактором»

«Салават Юлаев» наконец-то прорвал черную полосу, сотворил чудо в битве с «Трактором» (3:2) — но радость в Уфе омрачила новая волна травм, над командой буквально навис лазарет.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» наконец вырвался из уныния пятиматчевой серии поражений — 21 октября на «Уфа-Арене» уфимцы отпраздновали волевую победу над «Трактором» (3:2) и вернули надежду болельщикам. Казалось бы, всё хорошо, но не тут-то было: счёт в пользу хозяев дался дорогой ценой — три хоккеиста выбыли из строя с травмами, а главному тренеру Виктору Козлову теперь впору учиться колдовать.

Виктор Козлов после матча сразу заявил:

«Победы нам нынче обходятся дорого. Сегодня, похоже, ещё троих потеряли. Ребята молодцы — при сокращённом составе вырвали очки у солидного соперника».

Да, пришлось пахать в режиме «на пределе»: сначала Горшков открыл счёт с пасов Кулика и Ефремова, следом молодой Жаровский забил в большинстве — в его успехе замешан новичок Броссо, который только-только перебрался в Уфу из «Динамо».

К середине третьего периода Ефремов довёл до разгромного 3:0, но нервишки болельщиков, как всегда, не пожалели: «Трактор» отыгрался до 3:2, устроив нервную концовку. Тогда и пригодилась поддержка трибун — Козлов отдельно отметил:

«Атмосфера была шикарной, зрители просто завели наших парней — даже когда последние минуты отстаивали ворота».

Минус — перечень травмированных вырос до неприличия: у кого шайба в палец, кто влетел в борт, неудачно сыграл кучками. Специалист назвал это совпадением, хоть в лазарете уже десятый человек на подходе. А Александр Хохлачёв не появлялся в двух матчах с «Трактором» по договору — тренер попросил форварда поднабрать форму на тренировках, теперь срочно ждёт его на льду:

«Вносим экстренные коррективы, следующую игру нужна свежая кровь».

Дух команды, по словам тренера, сегодня был «зверский». Козлов гордится самоотверженностью, а болельщики, кажется, уже ждут следующую серию: кто теперь в бой, кто в лазарет — ставки растут!

