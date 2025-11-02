0
Спорт

Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась в Уфе: уфимцы уступили «Локомотиву» 1:4

«Салават Юлаев» прервал свою серию из пяти побед. Уфимцы на домашнем льду крупно уступили действующему чемпиону КХЛ — ярославскому «Локомотиву».
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Пятиматчевая победная серия уфимского «Салавата Юлаева» оборвалась на домашнем льду. Команда не смогла противостоять напору ярославского «Локомотива», потерпев поражение со счётом 1:4 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости из Ярославля открыли счёт уже на второй минуте встречи, реализовав большинство. Отличился форвард Максим Шалунов. В начале второго периода «юлаевцы» смогли отыграться благодаря точному броску Даниила Цулыгина, но радость была недолгой. «Железнодорожники» быстро вернули себе преимущество, а затем закрепили его.

Ключевой фигурой матча стал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, набравший три очка по системе «гол+пас» (1+2). Гости доминировали на площадке, что отразилось и в статистике бросков в створ — 37 против 16 у уфимцев. Финальную точку в матче поставил Александр Радулов, забросив четвёртую шайбу в ворота хозяев.

Для «Локомотива», действующего обладателя Кубка Гагарина, эта победа стала третьей подряд и шестой в последних семи играх. Ярославская команда уверенно держится в лидерах чемпионата, демонстрируя стабильную и мощную игру.

Для уфимцев же это поражение стало холодным душем. До этого команда Виктора Козлова радовала болельщиков серией ярких побед, в ходе которой были обыграны «Адмирал» (дважды), «Нефтехимик», «Сибирь» и «Трактор». Теперь «Салавату» предстоит заново доказывать свои амбиции.

Противостояние этих клубов уже становится принципиальным. В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале плей-офф, и тогда сильнее оказался «Локомотив», который в итоге и завоевал главный трофей лиги. Похоже, ярославцы и в этом сезоне остаются крайне неудобным соперником для башкирского клуба.

