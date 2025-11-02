0
4 часа
Спорт

Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась: Козлов объяснил поражение 1:4 от «Локомотива»

Пятиматчевая победная серия «Салавата Юлаева» прервалась. Наставник команды Виктор Козлов рассказал, почему уфимцы не смогли одолеть «Локомотив» со счётом 1:4.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Победная серия уфимского «Салавата Юлаева» неожиданно прервалась. Команда 2 ноября уступила ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:4, и наставник Виктор Козлов объяснил, что пошло не так на домашнем льду.

Содержание
  1. Не хватило мощи
  2. Опыт для молодых и больничный у вратаря
  3. Неудобный соперник

Не хватило мощи

По словам тренера, побеждать таких оппонентов уфимцам пока тяжело. Он назвал ярославцев «здоровой, габаритной командой», которая очень уверенно контролировала шайбу и выходила из своей зоны. Именно физическая мощь соперника стала одним из решающих факторов.

Ключевым моментом встречи стал третий пропущенный гол, после которого вернуться в игру было крайне сложно. Козлов признал, что его подопечным не хватило сил, чтобы заставить ярославцев нарушать правила — их защитники действовали предельно осторожно.

Опыт для молодых и больничный у вратаря

Малое количество бросков по воротам — тоже заслуга «Локомотива». Соперник просто не позволил уфимцам атаковать. Впрочем, наставник видит в этом и пользу: для молодых хоккеистов это ценный опыт, особенно игра против ветеранов, которые некоторым из них в отцы годятся.

Несмотря на проигрыш, Козлов не считает нужным посыпать голову пеплом. До этого команда выиграла пять матчей кряду у прямых конкурентов, оставив на льду все силы. А выход в старте голкипера Александра Самонова был вынужденной мерой — основной вратарь Семён Вязовой приболел.

Неудобный соперник

Противостояние с «Локомотивом» для уфимцев складывается непросто уже давно. Ещё весной, во время серии плей-офф, Козлов называл ярославцев командой практически без слабых мест, которая моментально наказывает за любые ошибки. Тогда тренер подчёркивал, что для победы над «Локо» нужно отдавать 120% сил.

Накануне текущего матча наставник «Салавата» признавал, что игра с чемпионом станет настоящим вызовом. Команда подходила к ней не в самой свежей форме после напряжённой победной серии, но была настроена доказать, что умеет побеждать и в таких условиях.

Похожие записи
0
02.11.2025
Спорт

Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась в Уфе: уфимцы уступили «Локомотиву» 1:4

хоккеисты
«Салават Юлаев» прервал свою серию из пяти побед. Уфимцы на домашнем льду крупно уступили действующему чемпиону КХЛ — ярославскому «Локомотиву».
0
02.11.2025
Спорт

Стало известно, ворота чьей команды будет защищать Александр Самонов после ухода из «Салавата Юлаева»

вратарь Александр Самонов
Голкипер Александр Самонов покидает уфимский «Салават Юлаев». 30-летнего вратаря обменяют в московский ЦСКА после не самого удачного старта сезона.
0
02.11.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Фаизов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву»

Артур Фаизов
Форвард «Салавата Юлаева» Артур Фаизов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву» 1:4. Победная серия прервалась, и, по мнению хоккеиста, дело не только в невезении.
0
01.11.2025
Спорт

Стена из Череповца, казанский американец, снайпер из Омска и дебютант из Уфы: КХЛ назвала лучших игроков октября

александр жаровский
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам октября. Лауреатами стали представители «Северстали», «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
0
01.11.2025
Спорт

«Прививка безденежьем и ставка на молодежь»: Пашков объяснил феномен успеха «Салавата Юлаева» в последних матчах

хоккеисты
«Салавату Юлаеву» пророчили дно таблицы, а он ворвался в плей-офф. Олимпийский чемпион Пашков считает, что уфимцы тащат за счёт тренера и молодёжи.
0
01.11.2025
Спорт

Форварда «Салавата Юлаева» Девина Броссо отправили на скамейку штрафников за рыцарство

Девин Броссо
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо не сможет помочь команде в следующей игре. КХЛ наказала канадца за драку, в которой он заступился за своего голкипера.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.