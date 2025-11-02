Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась: Козлов объяснил поражение 1:4 от «Локомотива»

Пятиматчевая победная серия «Салавата Юлаева» прервалась. Наставник команды Виктор Козлов рассказал, почему уфимцы не смогли одолеть «Локомотив» со счётом 1:4.

Победная серия уфимского «Салавата Юлаева» неожиданно прервалась. Команда 2 ноября уступила ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:4, и наставник Виктор Козлов объяснил, что пошло не так на домашнем льду.

Не хватило мощи

По словам тренера, побеждать таких оппонентов уфимцам пока тяжело. Он назвал ярославцев «здоровой, габаритной командой», которая очень уверенно контролировала шайбу и выходила из своей зоны. Именно физическая мощь соперника стала одним из решающих факторов.

Ключевым моментом встречи стал третий пропущенный гол, после которого вернуться в игру было крайне сложно. Козлов признал, что его подопечным не хватило сил, чтобы заставить ярославцев нарушать правила — их защитники действовали предельно осторожно.

Опыт для молодых и больничный у вратаря

Малое количество бросков по воротам — тоже заслуга «Локомотива». Соперник просто не позволил уфимцам атаковать. Впрочем, наставник видит в этом и пользу: для молодых хоккеистов это ценный опыт, особенно игра против ветеранов, которые некоторым из них в отцы годятся.

Несмотря на проигрыш, Козлов не считает нужным посыпать голову пеплом. До этого команда выиграла пять матчей кряду у прямых конкурентов, оставив на льду все силы. А выход в старте голкипера Александра Самонова был вынужденной мерой — основной вратарь Семён Вязовой приболел.

Неудобный соперник

Противостояние с «Локомотивом» для уфимцев складывается непросто уже давно. Ещё весной, во время серии плей-офф, Козлов называл ярославцев командой практически без слабых мест, которая моментально наказывает за любые ошибки. Тогда тренер подчёркивал, что для победы над «Локо» нужно отдавать 120% сил.

Накануне текущего матча наставник «Салавата» признавал, что игра с чемпионом станет настоящим вызовом. Команда подходила к ней не в самой свежей форме после напряжённой победной серии, но была настроена доказать, что умеет побеждать и в таких условиях.