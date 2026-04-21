«Плевать»: Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов ответил на критику фанатов «Локомотива»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что его публикация о нечестной игре в КХЛ не была направлена против болельщиков «Локомотива», и добавил, что их реакция ему безразлична.

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов накануне уточнил, что именно имел в виду в своём посте про нечестную игру в КХЛ, вызвавшем волну негатива среди болельщиков ярославского «Локомотива». Об этом сообщает издание Горобзор.ру.

По словам Баширова, его высказывание адресовалось не фанатам соперника.

«Мой пост был не про них. Я же пожелал им удачи», — заявил он.

На вопрос о том, как воспринял критику со стороны болельщиков «Локомотива», гендиректор ответил прямо:

«Мне плевать, что думают болельщики «Локомотива». Там была точка. Я пожелал дальнейших успехов и рукопожатие. А дальше — мера воспитания и восприятия моих слов. Хорошо, что читают».

«Салават Юлаев» завершил сезон в четвертьфинале Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» в серии со счётом 0–4. До этого уфимцы прошли «Автомобилист» в первом раунде — 4–2. По итогам регулярного чемпионата клуб занял пятое место в Восточной конференции.

Напомним, 15 апреля 2026 года, после вылета из плей-офф, Ринат Баширов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Локомотива» в серии 0–4 в рамках второго раунда Кубка Гагарина. По информации издания «ТИ-Спорт», его пост в Telegram со словами «Это нечестная игра» стал реакцией на кадровое превосходство ярославского клуба, а сам Баширов призвал лигу ввести антимонопольные положения и перераспределять кадровый ресурс в пользу конкурентов.

Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин публично ответил на заявление Баширова о нечестной победе «Локомотива». Зюзин охарактеризовал подобные слова как высказывание дилетанта.

По информации Sports.ru, главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы в серии 4–0 отметил, что «Салават» вышел на последний матч как на бой, однако его команда была достойна победы, особо выделив вклад 39-летнего Александра Радулова».

К слову, перед стартом сезона-2025/2026 Баширов заявил:

«Теперь будет так: есть бюджет — под него и соберём команду».

Ранее клуб погасил долг в размере 1,2 миллиарда рублей после того, как Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал соответствующий документ.