«Плевать»: Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов ответил на критику фанатов «Локомотива»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что его публикация о нечестной игре в КХЛ не была направлена против болельщиков «Локомотива», и добавил, что их реакция ему безразлична.
Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов накануне уточнил, что именно имел в виду в своём посте про нечестную игру в КХЛ, вызвавшем волну негатива среди болельщиков ярославского «Локомотива». Об этом сообщает издание Горобзор.ру.

По словам Баширова, его высказывание адресовалось не фанатам соперника.

«Мой пост был не про них. Я же пожелал им удачи», — заявил он.

На вопрос о том, как воспринял критику со стороны болельщиков «Локомотива», гендиректор ответил прямо:

«Мне плевать, что думают болельщики «Локомотива». Там была точка. Я пожелал дальнейших успехов и рукопожатие. А дальше — мера воспитания и восприятия моих слов. Хорошо, что читают».

«Салават Юлаев» завершил сезон в четвертьфинале Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» в серии со счётом 0–4. До этого уфимцы прошли «Автомобилист» в первом раунде — 4–2. По итогам регулярного чемпионата клуб занял пятое место в Восточной конференции.

Напомним, 15 апреля 2026 года, после вылета из плей-офф, Ринат Баширов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Локомотива» в серии 0–4 в рамках второго раунда Кубка Гагарина. По информации издания «ТИ-Спорт», его пост в Telegram со словами «Это нечестная игра» стал реакцией на кадровое превосходство ярославского клуба, а сам Баширов призвал лигу ввести антимонопольные положения и перераспределять кадровый ресурс в пользу конкурентов.

Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин публично ответил на заявление Баширова о нечестной победе «Локомотива». Зюзин охарактеризовал подобные слова как высказывание дилетанта.

По информации Sports.ru, главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы в серии 4–0 отметил, что «Салават» вышел на последний матч как на бой, однако его команда была достойна победы, особо выделив вклад 39-летнего Александра Радулова».

К слову, перед стартом сезона-2025/2026 Баширов заявил:

«Теперь будет так: есть бюджет — под него и соберём команду».

Ранее клуб погасил долг в размере 1,2 миллиарда рублей после того, как Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал соответствующий документ.

Похожие записи
«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.
Панин остаётся, Ремпал под вопросом: руководство «Салавата Юлаева» раскрыло трансферные планы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о продлении контрактов, переговорах с ключевыми игроками и интересе клубов НХЛ к Жаровскому и Вязовому.
У нападающего «Салавата Юлаева» диагностировали двустороннюю пневмонию во время лечения сотрясения

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов попал в больницу после травмы в матче плей-офф и неожиданно узнал о двусторонней пневмонии — хоккеист рассказал об этом в шоу капитана команды Григория Панина.
Баширов пообещал болельщикам «Салавата Юлаева» Кубок Гагарина в следующем сезоне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов после завершения сезона поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на завоевание Кубка Гагарина в следующем году.
«Салават Юлаев» хочет подписать лучшего бомбардира СКА Хайруллина

«Салават Юлаев» проявил интерес к нападающему Марату Хайруллину, чей контракт со СКА завершается 31 мая 2026 года. В нынешнем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром петербургского клуба.
Зюзин жёстко ответил гендиректору «Салавата Юлаева» на слова о нечестной игре: «Такое говорит человек, далёкий от хоккея»

Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин прокомментировал заявление гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о нечестной победе «Локомотива» в серии плей-офф.
Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: «Никто не верил, что мы попадём в плей-офф»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «Чемпионату» рассказал, как уфимцам удалось преодолеть провальный старт сезона и пройти первый раунд плей-офф.
Игорь Кравчук: травмы лишили «Салават Юлаев» последних шансов в серии с Ярославлем

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал итоги четвертьфинальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».
