Пиксели на льду: «Салават Юлаев» показал 8-битную форму для тренировок

Хоккеисты «Салавата Юлаева» попробовали новый ретро-образ: тренировочная форма выполнена в 8-битном стиле, а на спине красуется символ Уфы — памятник Салавату Юлаеву. Клуб хочет выделиться, апеллируя к ностальгии.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую тренировочную форму в необычном ретро-стиле. Джерси оформлены в графике, которая напоминает компьютерные игры из 90-х годов. Это первый комплект клуба КХЛ, полностью выдержанный в пиксельной эстетике.

Дизайн и детали

Вся графика и элементы выполнены в 8-битном стиле. На груди размещён логотип клуба, выполненный в той же пиксельной манере. На спине изображён памятник Салавату Юлаеву — узнаваемый символ Уфы и башкирской столицы. Плечи украшены монограммами «СЮ».

Функциональность

Форма создана специально для тренировочного процесса. Использованы лёгкие, дышащие материалы с современным покроем. Предусмотрены детали для дополнительной вентиляции.

Сейчас «Салават Юлаев» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новая форма появилась в момент, когда команде нужны свежие решения не только на льду, но и в брендинге. Ранее клуб уже экспериментировал с дизайном: в августе представили комплект с логотипами различных проектов «Салавата» для предсезонных матчей.