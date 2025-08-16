Перешедший в «Трактор» экс-форвард «Салавата Юлаева» будет зарабатывать меньше

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо продолжит карьеру в «Тракторе» с окладом 90 млн рублей в год.

Канадский нападающий Джошуа Ливо подписал однолетний контракт с челябинским «Трактором», по которому его заработная плата составит 90 миллионов рублей за сезон, пишет «Чемпионат». Эта сделка знаменует собой существенное снижение дохода для 32-летнего хоккеиста, который в прошлом сезоне в уфимском «Салавате Юлаеве» зарабатывал 110 миллионов рублей, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды.

Переход Ливо в челябинский клуб последовал за непростым расставанием с «Салаватом Юлаевым». Уфимский клуб, взявший курс на оптимизацию бюджета в условиях более строгого потолка зарплат, установленного в КХЛ на отметке в 900 миллионов рублей на команду в сезоне 2025/2026, прекратил сотрудничество с рядом ведущих игроков.

Изначально сообщалось о намерении «Салавата Юлаева» в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Ливо из-за его несвоевременного прибытия на предсезонные сборы, вызванного задержкой в оформлении визы. Представитель хоккеиста выражал готовность добиваться компенсации за досрочное расторжение соглашения. Однако в итоге стороны пришли к компромиссу, и контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне Ливо продемонстрировал высокую результативность, став лучшим снайпером «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Его игра помогла команде из Башкирии дойти до полуфинала Кубка Гагарина.

Эксперты отмечают, что случай Джошуа Ливо является ярким примером текущих тенденций на трансферном рынке КХЛ. Ужесточение финансового регламента вынуждает клубы более взвешенно подходить к подписанию дорогостоящих контрактов, а ведущие игроки, в свою очередь, становятся более сговорчивыми в переговорах.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале сентября. «Салават Юлаев», в свою очередь, продолжает подготовку к чемпионату и планирует проведение ряда товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.